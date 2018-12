Copa Combate EN VIVO EN DIRECTO TV Combate Américas. El torneo de MMA más esperado del continente, la Copa Combate de la promotora Combate Américas se llevará a cabo la noche del viernes en el Save Mart Center de California con la participación de los mejores de peleadores de la división pluma (66 kilos) de la compañía como Andrés Quintana de los Estados Unidos, Alejandro 'El Gallito' Flores de México y por Perú, Marlon Gonzales, entre otros. El evento será transmitido por la prestigiosa cadena ESPN para Latinoamérica, Univisión y Univisión Deportes para los Estados Unidos, al igual que la nueva plataforma DAZN. En Trome.pe te vamos a traer todos los detalles de esta gran acontecimiento en el deporte del MMA.



Para esta segunda edición de la Copa Combate, la organización ha convocado a ocho de los mejores peleadores de peso pluma de Latinoamérica y España: Marlon Gonzales (Perú), Pablo Villaseca (Chile), Bruno Cannetti (Argentina), John Bedoya (Colombia), Andrés Quintana ( Estados Unidos), Alejandro Flores (México), Daniel Requeijo (España) y Joey Ruquet (Puerto Rico).



La primera ronda de la Copa Combate quedó definida con los siguientes emparejamientos:



GRUPO B

- Marlon Gonzales (Perú) vs. Andrés Quintana (Estados Unidos)

- Alejandro Flores (México) vs. John Bedoya (Colombia)



GRUPO A

- Daniel Requeijo (España) vs. Pablo Villaseca (Chile).

- Joey Ruquet (Puerto Rico) vs. Bruno Cannetti (Argentina).

La expectativa de todos los fans de MMA Latinoamérica estarán puestas sobre la Copa Combate, ya que todos quieren ver flamear su bandera en la jaula de acero.



Los favoritos para llevarse la Copa Combate son Andrés Quintana (quien tiene un 5-0 en Combate Américas) y Alejandro Flores (13-1), aunque Marlon Gonzales ha derrotado a muchos de los mejores peleadores del circuito nacional, por lo que podría dar una grata sorpresa.

La transmisión de la Copa Combate para Latinoamérica estará a cargo de ESPN, mientras que en Estados Unidos la transmisión en español estará a cargo de Univisión y Univisión Deportes, mientras que para el resto del mundo será transmitido por la plataforma de streaming DAZN.



COPA COMBATE MAIN EVENT



Colombia (0:00 sábado 8) ESPN

Argentina (2:00 sábado 8) ESPN

México (11:00 viernes 7) ESPN

España (7:00 sábado 8) DAZN

Uruguay (2:00 sábado 8) ESPN

Chile (2:00 p.m.) Fox Action

Ecuador (0:00 sábado 8) ESPN

Estados Unidos: (0:00 sábado 8) Univisión/ Univisión Deportes/ DAZN

Pero Marlon Gonzales no será el único peruano que veremos en esta presentación de Combate Américas, la joven striker de peso mosca Maria Paula Buzaglo tendrá un mano a mano con la norteamericana Corina Herrera.



La Copa Combate se llevará a cabo este viernes desde las 9 de la noche (hora peruana) en el Save Mart Center de California y las peleas preliminares serán transmitidos por la cuenta de Facebook de Combate Américas.