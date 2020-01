Cris Cyborg, la única peleadora en ganar títulos en el UFC, Bellator, Strike Force e Invicta FC, reveló que no fue feliz durante su paso por el UFC. “Me sentía como una esclava y no estaba para nada contenta”, manifestó la peligrosa golpeadora brasileña, en una conferencia de prensa con los principales medios de comunicación, tras el evento Bellator 238.

Agregó que cuando perdió el título de UFC (ante su compatriota Amanda Nunes) salió de la jaula y no se encontraba triste. “Siento que todo sucede por una razón, si no hubieses perdido ese día, ahora no sería la campeona de Bellator”, afirmó Cris Cyborg.

La llamada campeona Grand Slam continuó con sus dardos contra el UFC. “No fui feliz allá, estoy feliz aquí. Estaba trabajando, me sentía esclava y no estaba para nada contenta”, agregó Cris Cyborg.

La leyenda brasileña también se pronunció sobre su regreso al Forum de Inglewood, donde derrotóa Julia Budd en su debut en Bellator, pero también donde cayó contra Amanda Nunes y perdió el título de peso pluma del UFC.

“Cuando llegué aquí y supe que pelearía en el Forum, pensé que era increíble. Perdí mi cinturón aquí, regresé y peleé, obtuve un título. Trabajé muy duro para esta pelea. Siempre trabajo duro y estoy feliz de tener la oportunidad de hacer historia ", dijo Cris Cyborg.

La flamante campeona de Bellator también tuvo palabras de elogio para el presidente de la compañía, Scott Cooker, quien anteriormente presidio la desaparecida compañía Strikeforce.

Cris Cyborg vapuleó a Julia Budd, en cuatro asaltos y la despojó del título de peso pluma de Bellator.