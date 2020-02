La popularidad del deporte de las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) ha crecido de manera trepidante en el mundo y en el Perú han surgido nuevas figuras que participan en las ligas más competitivas como la UFC. Dentro de muchos peleadores nacidos en Lima, brilla con luz propia un hombre oriundo del puerto bravo de Mollendo, Cristiano ‘El Bad Boy’ Estela, actual campeón latinoamericano de la liga FFC y quien en pocas semanas defenderá su cinturón en Buenos Aires, Argentina.

Cristiano, eres el actual campeón de la división wélter del FFC, cuéntanos cómo conseguiste ese cinturón...

Hace unos meses gané el titulo contra un invicto argentino (José ‘El Terrible’ Barrios) que venía de noquear a todos sus oponentes, lo derroté y así me convertí en el campeón. A los pocos meses tuve que enfrentar a otro argentino (Hernán Sosa), muy bueno también, y de igual forma salí ganador.

Pero ese no es el único logro en tu carrera como peleador de MMA…

Así es, fui campeón del Perú FC, que en su momento era el mejor evento del Perú, también fuí campeón de mi categoría.

También has peleado con el brasileño Michel ‘Demolidor’ Pereira y el mexicano Enrique Granados, que vienen peleando en el UFC y la liga LUX, respectivamente…

Sí, esas peleas han servido para mejorar mi nivel. Si en verdad he peleado con estos grandes nombres y aunque en esos enfrentamientos no me llevé el triunfo, han sido grandes batallas que han dejado a la gente contenta y me hicieron más fuerte.

¿Ahora qué es lo que viene en tu carrera?

El 17 de mayo voy a defender el título en Argentina, contra un rival fuerte. No puedo decir su nombre por un tema de contrato. Va a ser una pelea muy dura, voy a tener a la gente en contra, pero ya he peleado de visita y he salido ganador.

Cristiano Estela campeón del FFC, defenderá su titulo en Argentina. (Video: Trome)

Hay que destacar que tú eres uno de los pocos peleadores internacionales del país, que no ha nacido en Lima como la gran mayoría.

Yo soy de Mollendo y vine a Lima de adolescente, donde conocí este deporte del MMA, pero cuando puedo voy. Recuerdo mucho la playa, el campo, la gente es unida, muy solidaria. La ciudad tiene su propia canción ‘Mollendino de pelo en pecho; Mollendo, puerto Bravo’. Todos los mollendinos somos de raza, guerreros que nos hemos caracterizado por ser fuertes, bravos.

Mucha gente piensa que este deporte es muy violento, ¿qué les dirías?

La gente de repente ve que hay mucho golpe y hasta sangre, pero estas son artes marciales. El MMA es la combinación de todas las artes marciales y su práctica te forja el carácter, tengo una escuela hace más de seis años, este deporte ayuda a estar alejado de vicios y malos pasos.

¿Qué sientes al haber representado a la bandera en tantas veladas internacionales?

Una emoción grande, he peleado a coliseo lleno. Que coreen tu nombre y que todos griten ‘Perú’ es una emoción distinta como peleador. Como peruano me siento orgulloso y como peleador también es un orgullo muy grande al representar a mi ciudad.

Cristiano se caracteriza por brindar espectáculo en todas sus peleas. (Foto: Difusión)

¿Cómo te ves en el futuro y dónde te gustaría continuar tu carrera?

Me gustaría llegar a UFC o a Bellator, otros compatriotas ya lo han hecho y no veo por qué no puedo hacerlo yo. Estoy dispuesto a pelear con quien me pongan adelante.

Y hablando de las grandes ligas, ¿con qué peleador te identificas o a quién admiras?

Me gusta mucho el estilo de Carlos Condit, aunque no le va muy bien ahora, me gustan mucho sus movimientos y también sus giros. Otro peleador del que me gusta su estilo es Jorge Masvidal, por su agresividad.

¿Algún mensaje que le quieras enviar a la gente que te sigue y a tu ciudad de Mollendo?

Bueno, me gustaría que abran más escuelas de artes marciales, que le den más oportunidad a los jóvenes, para que surjan nuevos valores. Todo no es fútbol, que miren también los otros deportes. (R.J.)

DATAZO

El FFC es la liga más importante de artes marciales mixtas en el Perú. Por su jaula de acero han pasado algunas de la figuras más relevantes como Valentina Shevchenko, Humberto Bandenay, Enrique ‘El fuerte’ Barzola y muchos más