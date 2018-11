Daniel Cormier vs Derrick Lewis EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE.Daniel Cormier , el doble campeón del UFC, defenderá su corona de los pesos completos ante el noqueador Derrick Lewis, en un enfrentamiento que promete grandes emociones, desde el mítico escenario del Madison Square Garden de Nueva York. El combate será transmitido para Centro y Sudamérica (a excepción de Brasil) por la señal de Fox Action, mientras que en México la velada será emitida por Fighting Sport Network, mientas que en los Estados Unidos el evento va por la modalidad de PPV. Pese a que se creía que Daniel Cormier iba a defender el cinturón ante la superestrella de WWE, Brock Lesnar, primero tendrá que lidiar con Derrick Lewis, quien llega con el pergamino de ser pupilo de George Foreman.



Daniel Cormier logró una sensacional victoria sobre el excampeón de los pesos completos Stipe Miocic, para arrebatarle el campeonato y comprobar que es uno de los mejores peleadores de la historia de UFC y uno de los pocos en conseguir dos títulos, con el plus de ostentarlos a la vez.



Su contendiente, Derrick Lewis llega de enfrentar hace unas semanas contra el ruso Alexander Volkov, en el evento UFC 229 y para sorpresa de todos, decidió tomar el enfrentamiento ante Daniel Cormier por la gran ilusión de consquistar el campeonato de los pesos completos.

Daniel Cormier y Derrick Lewis promete acabar antes de los cinco asaltos. Este será el encuentro entre un hombre que alcanzó la gloria en todas las organizaciones a la que perteneció, contra una estrella en ascenso que busca brillar en UFC con luz propia.



Daniel Cormier ya ha demostrado que puede combatir con strikers, no por nada acabó con el antiguo campeón Stipe Miocic. Por el contrario Derrick Lewis no cuenta con grandes recursos en el combate en el suelo, lo que constituye un elemento a tomar en cuenta.

UFC 230 DANIEL CORMIER VS DERRICK LEWIS



Colombia (7:00 p.m.) Fox Action

Argentina (9:00 a.m) Fox Action

México (8:00 p.m.) Fighting Sports Network

España (2:00 am.) PPV

Uruguay (9:00 p.m.) Fox Action

Chile (9:00 p.m.) Fox Action

Costa Rica (6:00 p.m.)Fox Action

Ecuador (7:00 p.m.) Fox Action

Estados Unidos: (7:00pm) PPV



En nuestro Perú podemos ver el canal Fox Action en Movistar TV (185 y 787), DirecTV (561 y 1561), además de Claro TV (332 y 623.

La pelea coestelar del UFC 230, tendrá como protagonistas al excampeón de los pesos medianos Chris Weidman ante el experto en sumisiones Jacaré Souza, además, el excampeón de los pesos semicompletos de la desparecida liga WSOF David Branch tendrá un mano a mano con 'el cañón' Jared Cannonier.



La cartelera estelar del UFC 230 es completada con los enfrentamientos entre Karl Roberson y Jack Marshman, así como el combate de Derek Brunson contra Israle Adesanya.