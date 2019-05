Expeleador del UFC Fabio Maldonado recibe terrible paliza en pelea de boxeo | VIDEO | FOTOS

Para muchos el boxeo es golpear y no dejarte golpear. Este no es el caso del duro peleador de MMA y exUFC, Fabio Maldonado, quien recibió una paliza a manos del norteamericano Michael Hunter, en su regreso como boxeador profesional a los Estados Unidos.



Fabio Maldonado, quien ha tenido guerras en la jaula de acero contra rivales de la talla de Fedor Emelianenko, Rampage Jackon y su compatriota Glover Teixeira, esta vez fue 'aplastado' por Michael Hunter.



La paliza fue total, Michael Hunter se cansó de lanzar golpes, mientras Fabio Maldonado no pudo encajar ninguno de sus impactos.

Michael Huner no tuvo piedad de Fabio Maldonado y gana por nocaut técnico en el segundo asalto #BOXEOxESPN 🥊

📺 ESPN2 🇲🇽

Al ver a Fabio Maldonado evidentemente lastimado y sin reacción, el árbitro detuvo la pelea y le dio la victoria a Michael Hunter en el segundo asalto.



No por nada el boxeo es considerado 'la dulce ciencia' y hasta 'el arte de golpear y no dejarse golpear'. En esta ocasión el peleador de MMA no tuvo ninguna oportunidad ante su oponente.

Para este combate entre Michael Hunter y Fabio Maldonado estuvo en disputa el título Internacional de los pesos completos de la Asociación Mundial de Boxeo.



Fabio Maldonado llegó a este combate con una racha de dos caídas en Canadá, pero nunca le habían parado una pelea. Antes de ello acumuló una racha de 26 victorias consecutivas en el boxeo.