Lo que parecía ser un improbable rumor cada vez va tomando más fuerza. Floyd Mayweather podría enfrentarse a Conor McGregor y al campeón del UFC, Khabib Nurmagomedov en combates de boxeo, el mismo día, ya que según su entrenador y tío, Jeff Mayweather, afirmó que ‘se ha hablado con el mandamás del UFC, Dana White, para llegar a un acuerdo’.

En declaraciones para Las Vegas Insider, Jeff Mayweather afirmó que ‘Money’ conversó con Dana White sobre la posibilidad de enfrentar a Conor McGregor y a Khabib Nurmagomedov el mismo día. “Es algo que fácilmente podría suceder”, afirmó.

Para el tío de Floyd Mayweather vencer a estas figuras del UFC el mismo día no sería ningún problema y les permitiría llevarse el dinero con comodidad.

Pese a que se encuentra retirado y desde el 2015 no enfrenta a un boxeador profesional, Jeff Mayweather cree que su sobrino no tendría dificultad en vencer. “Floyd Mayweather ya no es el mejor boxeador, pero vencería a Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, de manera consecutiva, uno de día y el otro en la noche”, manifestó.

El tío de Floyd Mayweather destacó que una pelea de día y otra de noche es algo que nunca antes habían hecho y sería un doble pago para todos.

“Esta vez Floyd Mayweather le daría una paliza a Conor McGregor. Si hubiese sabido que iba tener una segunda pelea, en la primera le habría dado una paliza”, manifestó.

Finalmente se preguntó porque Floyd Mayweather tendría que mantenerse retirado, si puede pelear contra tipos del UFC hasta los 60 años, sin que lo toquen.