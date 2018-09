La afición por el MMA crece cada día más en nuestro país y uno de los exponentes con más trayectoria en el circuito nacional, el campeón de peso mediano del FFC Jackson Mora defenderá su cinturón ante el campeón de las promotoras EMMA de Ecuador y RFC de Colombia, el venezolano Kevin 'La Roca' Díaz.



Jackson Mora, un guerrero de más de 50 batallas, defenderá el título que ganó al imponerse al duro noqueador chileno Patricio Navarrete, en la edición 30 del FFC.



En esta ocasión, Jackson Mora tendrá al frente a un peleador que llega a nuestro país con importantes pergaminos, el venezolano Kevin Díaz, actual campeón de las promotoras EMMA de Ecuador y RFC de Colombia.



"Es un combate muy importante para mí. Me siento muy bien, perfeccionando mi boxeo y mi lucha. Pienso salir a sacarlo antes que acabe del combate. Mi rival es fuerte, pero siento que tiene una floja mandíbula", comentó el campeón del FFC.



Sin embargo desde Venezuela, Kevin Díaz manifestó que el peruano saldrá inconsciente de la jaula de acero, pero al representante del MMA nacional estas palabras 'no lo asustan'.



PREPARACIÓN DE ALTO NIVEL CON LUIS CARRILLO



Con el fin de lograr un mejor rendimiento físico, Jackson Mora se preparó físicamente bajo las ordenes del reconocido entrenador de alto rendimiento Luis Carrillo, quien es responsable del optimo estado físico de los seleccionados André Carrillo y Luis Advíncula.



La guerra de campeones Jackson Mora vs. Kevin Díaz será el combate principal del FFC 34, que tendrá como duelo coestelar al campeón del peso pluma Rudy Gavidia ante el brasileño William Valentín.



En otro de los combates esperados por los fans del MMA nacional, Héctor Arévalo regresa al FFC para enfrentarse al joven golpeador Alessio Pastorino, en un encuentro de pronóstico reservado.



El FFC 34 'Guerra de Campeones' Jackson Mora vs. Kevin Díaz se llevará a cabo el miércoles 19 de setiembre en el Coliseo 'El Rosedal' de Surco.



Guerra de campeones en el FFC