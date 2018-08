Henry Cejudo se convirtió en el campeón de peso mosca de UFC al derrotar a Demetrious Johnson en la pelea coestelar del UFC 227. Pese a no ser el favorito, el medallista olímpico propuso un combate de poder a poder y neutralizó a 'Mighty Mouse', para al final ganar el cinturón por decisión dividida.



Henry Cejudo propuso un combate de una gran calidad técnica y no le permitió a Demetrious Johnson hacer su juego. Neutralizó el campeón y demostrando una buena condición física logró lo que nadie en la división mosca de UFC había hecho.



Aunque el combate fue parejo, Henry Cejudo logró los derribos necesarios para inclinar la balanza a su favor. Al final los jueces le dieron la victoria por decisión dividida (48-47,47-48,48-47)



Por la calidad del combate entre Henry Cejudo y Demetrious Johnson, este ha sido considerado como el mejor en la historia de la división mosca de UFC.



En tanto, Demetrious Johnson pierde el título de peso mosca de UFC, después de once defensas consecutivas, mientras que Henry Cejudo consigue lo que otros nueve peleadores no pudieron hacer.



Henry Cejudo también hace historia porque se convirtió en el primer medallista de oro (obtuvo la presea de oro en los juegos de Beiging 2008), en conquistar un título de UFC.



¡AAAAAAAND NEEEEEW!#UFCxFOX | Henry Cejudo destronó a Demetrious Johnson después de retener el cinturón por once veces de forma consecutiva y en el nuevo campeón de los Peso Mosca. pic.twitter.com/zWK9AveY54 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 5 de agosto de 2018