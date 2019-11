Con un tremendo KO, Humberto Bandenay venció al argentino Conti en su regreso al FFC | VIDEO | FOTOS

Humberto Bandenay noqueó al argentino Bruno Conti, en su regreso al Perú y cortó una mala racha de tres caídas consecutivas en su carrera. Después de su paso por el UFC, Bandenay regresó de manera espectacular a la jaula del Fusion Fighting Championship, conectando un tremendo cruzado de izquierda, que mandó a la lona al rioplatense, en el segundo asalto de la pelea principal del FFC 41.

En el primer round, Humberto Bandenay conectó buenas patadas al cuerpo de Bruno Conti, que supo sobreponerse y complicar al peruano, buscando su espalda. Pese a ello, Bandenay supo sacárselo de encima y continuar con su castigo.



Fue así que en el segundo asalto, Humberto Bandenay sacó el izquierdazo que terminó por enviar a la lona a Bruno Conti. De inmediato, el peruano buscó terminarlo con golpes en el piso, pero no fue necesario: Su rival ya estaba fuera de combate.

Una gran victoria de Humberto Bandenay en su regreso al FFC. De manera contundente terminó con su rival y se ganó el derecho de pelear por el título de peso pluma de esta organización, que fue dejado vacante por Rudy Gavidia.



Su rival será Juan Pablo 'El León' Varela, que derrotó con un 'mataleón' al nacional Martín Mollinedo, quien también regresaba a la jaula de acero del FFC.

RESULTADOS FFC 41



- Humberto Bandenay (PER) derrotó a Bruno Conti (ARG) por KO, en 3:59 del round 2



- Juan P. Varela (ARG) derrotó a Martín Mollinedo (PER) con un triángulo, en 1:58 del round 1



- Karla Sánchez (PER) derrotó a Sandra Lavado (PER) por decisión dividida.



- Javier Basurto (ECU) derrotó a José L. Sánchez (PER) con mataleón, en 3:40 del round 3



- Alejandro 'Ganikus' Chávez (PER) derrotó a Héctor Huamaní (PER) con mataleón en 2:10 del round 2



- Paulo 'Bananada' (BRA) derrotó a GianFranco Cortez (PER) por decisión unánime.



- Jorge Calderón (PER) derrotó a Marcos Minaya (PER) por KO en 3:58 del round 1



- Óscar Miguel (PER) derrotó a Yhosue Mego (PER) por decisión unánime.



- Luis Pajuelo (PER) derrotó a Manuelo Etoube (PER) por TKO en 2:38 del round 3.



El FFC 41 se llevó a cabo en el Coliseo El Rosedal de Surco, la próxima edición se llevará a cabo el 18 de diciembre, con la presencia de los peleadores internacionales Jackson 'El Terco' Mora y Angelo 'El demoledor' Cappelletti.