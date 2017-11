Un esperado duelo de MMA entre Perú y Chile se llevará a cabo en el próximo evento de la conocida promotora Fusion Fighting Championship, cuando el experimentado crédito nacional Jackson Mora se enfrente, en un duro desafío, al campeón chileno Patricio 'Goliath' Navarrete.



En la pelea coestelar de la noche, el campeón interino del peso pluma del FFC Rudy Gavidia tendrá la responsabilidad de representar al Perú, ante el chileno Sebastián 'El Búho' Vidal.



"Todos sabemos que voy a ir al intercambio (de golpes), esta pelea no llegará a los tres rounds. La voy a ganar y por eso me estoy preparando con buenos profesores. Voy a reivindicarme ante el público peruano", manifestó 'El Terco' Mora.



"Voy por un triunfo por el Perú y luego buscare una revancha con Emiliano Sordi (campeón de peso mediano de la promotora)", afirmó Mora.



Rudy Gavidia peleará con el 'Búho' Vidal. (Trome)

"Para nosotros es muy bueno, cada vez las ediciones del FFC son más profesionales, hay más difusión de la prensa. Este 22 de noviembre todos a gritar ¡Arriba Perú!", expresó Gavidia.



El esperado encuentro Perú vs. Chile en el FFC tendrá otros importantes duelos como el enfrentamiento entre el 'León' Diego Wilson ante Héctor Huamaní. La cita será el miércoles 22 de noviembre en el Rosedal de Surco.