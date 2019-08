Jorge Masvidal: "Tengo los mejores fans del mundo, pero necesito que hagan saber quién es el gallo de ustedes" | VIDEO

El peleador de raíces latinas, Jorge Masvidal, vive su mejor momento en el UFC, tras noquear en solo cinco segundos al condecorado luchador Ben Askren. Durante la jornada del UFC Uruguay, 'Gamebred' conversó con Trome sobre sus últimas victorias y le envió un mensaje a todos sus seguidores en América Latina.



"Tengo los mejores fans del mundo, que me siguen desde los inicios de mi carrera y ahora que estoy en cima, pero yo necesito que ustedes a través de las redes sociales le hagan saber al UFC quien es el gallo de ustedes", manifestó el aguerrido Jorge Masvidal.



"No quiero decir que yo soy la cara de la comunidad latina, pero si uno de los caballos en la carrera para los latinos, un gallo de pelea de verdad, me encanta ser eso para la comunidad", agregó 'Gamebred' Masvidal.



Entrevista Jorge Masvidal/ Trome

Jorge Masvidal también le explicó a los fans que todos deben apoyar a los peleadores latinos y no solo a los de su país, porque 'el sistema (en UFC) no funciona así'.



"Todos tenemos que apoyar al peleador de México, de Perú, de Argentina, porque así nos van a tratar a bien a los peleadores. Como todos los latinos yo trabajo el triple duro que la mayoría de la gente, por la mitad del sueldo", añadió Masvidal.



El peleador de raíces latinas (madre peruana) afirmó que si en UFC no sienten el respaldo a los peleadores latinos como él, 'porque sino va a venir otro blanquito y le va a robar su oportunidad por el título'.



Jorge Masvidal explicó que solo de es manera, el UFC se va a dar cuenta de todo el apoyo masivo que tiene y así podrá ser incluido en las peleas grandes.