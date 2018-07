José Aldo derrotó de manera categórica a Jeremy Stephens en el primer asalto en el evento UFC Fight Night Calgary, al conectarle un poderoso golpe en el cuerpo y luego terminarlo con su ground and pound. El brasileño no pudo contener las lágrimas por lograr una victoria como en sus mejores tiempos.



José Aldo salió dispuesto a entrar al intercambio con Jeremy Stephens, pese a ser otro peligroso noqueador. Sus números en UFC así lo demuestran.



Por ello no sorprendió cuando Stephens conectó y puso en mal estado a José Aldo. Parecía que 'Cara cortada' volvería caer y con ello se esfumarían todas sus posibilidades de pelear nuevamente por el título de peso pluma de UFC.



Pero gracias a su gran nivel de boxeo, pudo eludir las combinaciones de Jeremy Stephens y conectar al rostro de su oponente. José Aldo logró conectar al cuerpo del norteamericano y ponerlo en mal estado.



El estadounidense no pudo mantenerse en pie y José Aldo lo terminó con una serie de golpes en el suelo, para así retomar el camino en la victoria de UFC.



Al final del combate, José Aldo no pudo contener las lágrimas por la emoción. Había vuelto a ganar en UFC después de dos años. Lágrimas justificadas para un hombre que en sus mejores momentos lucía imbatible.





¡ESPECTACULAR TRIUNFO! #UFCxFOX | José Aldo noqueó a Jeremy Stephens en el primer round de #UFCCalgary y así volvió a la victoria después de dos derrotas de forma consecutiva. pic.twitter.com/0VSxJQePpa — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 29 de julio de 2018