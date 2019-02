Kelvin Gastelum vs. Robert Whittaker EN VIVO: Día, hora y canal del UFC 234, desde Melbourne, Australia

Kelvin Gastelum vs Robert Whittaker EN VIVO. Una gran batalla se vivirá en Melbourne, Australia, cuando el luchador de raíces latinas Kelvin Gastelum desafié al campeón de los pesos medianos Robert Whittaker, en una lucha válida por el título. Minutos antes de este combate, la leyenda del MMA, el brasileño Anderson Silva hará su esperado regreso al octágono, enfrentando a la estrella en ascenso, el invicto nigeriano Israle Adesanya. Para que no te pierdas esta prometedora velada, en esta nota te vamos a contar cómo ver el UFC 234 EN VIVO.



El UFC 234: Kelvin Gastelum vs Robert Whittaker se llevará a cabo en el Rod Laver Arena, de la ciudad de Melbourne en Australia. La velada comenzará desde las 8 de la noche (hora peruana).



La transmisión del UFC 234 para Perú y toda Latinoamérica estará a cargo del canal de pago Fox Action (185 y 787 de Movistar TV, 561 y 1561 de DirecTV, además de 332 y 623 de Claro TV desde las 8:00 p.m)

Sin embargo para los Estados Unidos, el UFC 234 Kelvin Gastelum vs. Robert Whittaker solo podrá ser visto a través de la modalidad de PPV, mientras que en España estará disponible por el UFC Fight Pass.



UFC 234 KELVIN GASTELUM VS ROBERT WHITTAKER



Argentina (10:00 p.m. Fox Action preliminares/ Fox Sports 2)

Paraguay (10:00 p.m. Fox Action preliminares/ Fox Sports 2)

Uruguay (10:00 p.m. Fox Action/ preliminares - Fox Sports 2)

Chile (10:00 p.m. Fox Action/ preliminares - Fox Sports 2)

Bolivia (9:00 p.m. Fox Action/ preliminares - Fox Sports 2)

Ecuador (8:00 p.m. Fox Action/ preliminares - Fox Sports 2)

Colombia (8:00 p.m. Fox Action/ preliminares - Fox Sports 2)

Perú (8:00 p.m. Fox Action/ preliminares - Fox Sports 2)

México (7:00 p.m. Fox Action/ preliminares - Fox Sports 2)

Estados Unidos (8:00 p.m. PPV preliminares - ESPN+)

España (domingo 3:00 a.m. UFC Fight Pass)



En la pelea coestelar del UFC 234: Kelvin Gastelum vs. Robert Whittaker tendremos a 'la Araña' Anderson Silva contra la estrella africana Israel Adesanya.



Ahora que ya sabes como ver el UFC 234: Kelvin Gastelum vs. Robert Whittaker, no te puedes perder esta gran velada y recuerda que la mejor información y todos los detalles de esta jornada de UFC, las podrás encontrar en Trome.pe.