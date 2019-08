Khabib afirma que no ha terminado con Conor McGregor y está dispuesto a ir a prisión: "Esta guerra no ha acabado"

Khabib Nurmagomedov le tapó la boca a Conor McGregor, cuando lo obligó a rendirse y lo despojó del título de peso liviano del UFC en el UFC 229, sin embargo para el duro peleador ruso esto todavía no ha terminado. En una entrevista para ESPN, Khabib afirmó que su enfrentamiento con Conor McGregor nunca va a terminar.

“A pesar que lo vencí (a Conor McGregor) en nuestra pelea, nada ha acabado. Aplastar a la gente no es suficiente. Tenemos que aplastar a todo su equipo. Eso mismo le dije al mío antes del combate: ‘Vamos a la guerra, esto no se trata solo de nuestro enfrentamiento", manifestó Khabib Nurmagomedov.



Pero eso no es todo, Khabib Nurmagomedov afirmó que su rivalidad con Conor McGregor nunca acabará y si lo ve en cualquier sitio volverán a pelear.

La que decían seria la pelea del año entre Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor.

La gran decepción para los fanáticos de Conor y el escándalo al final de la pelea pic.twitter.com/sbpHWfFqCN — Camᴉla López ♨ (@Camila7opez) January 7, 2019

"No importa si uno de los dos va a la cárcel. No tengo miedo de eso. Si alguien tiene que ir a la cárcel, van a ser ellos… Irán al hospital y nosotros iremos a la policía.", manifestó Khabib Nurmagomedov.



Consultado si enfrentaría a Conor McGregor en una revancha en la jaula del UFC, Khabib Nurmagomedov afirmó que el irlandés no merece enfrentarlo, que primero deberá medirse a otros contendientes como Al Iaquinta, Justin Gaethje o Tony Ferguson.

"¿Cuándo fue la última vez que ganó este tipo? Hace tres años y así quiere pelear por el título", manifestó enfadado Khabib Nurmagomedov.



El ruso Khabib Nurmagomedov se prepara para defender su título el próximo 7 de setiembre ante el 'diamante' Dustin Poirier, en el esperado UFC 242 en Abu Dhabi.