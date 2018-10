Los violentos hechos provocados por Khabib Nurmagomedov tras derrotar a Conor McGregor en el UFC 229, podrían costarle muy caro. El presidente de UFC, Dana White, afirmó que el peleador ruso podría ser suspendido por la Comisión Atlética de Nevada y dependiendo el tiempo que no pueda pelear, sería despojado del título de peso liviano. Pero no solo eso, la comisión también decidió retener su pago de 2 millones de dólares que debía recibir por la pelea.



Dana White fue claro, la Comisión Atlética de Nevada podría suspender a Khabib Nurmagomedov y una prolongada ausencia fuera del octágono dejaría vacante el título de peso liviano del UFC.



También explicó que decidieron no entregarle el cinturón a Khabib Nurmagomedov en el octágono para no provocar a los miles de hinchas que llenaron la arena T-Mobile para alentar a Conor McGregor.

Pero no solo ello, a raíz que salió del octágono para pelearse con el compañero de Conor McGregor, Dillon Danis, la comisión también decidió retener su pago de 2 millones de dólares por participar en la pelea.



"La Comisión Atlética de Nevada decidió retener el pago de Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor ya se llevó su cheque", añadió.

Enterado de la noticia, Khabib Nurmagomedov pidió disculpas al público y a la ciudad de Las Vegas por lo ocurrido. El ruso trato de justificarse indicando que actuó así por las ofensas de Conor McGregor.



Tendremos que esperar hasta los siguientes días para saber cual es la sanción que dicha comisión tomará sobre le caos que desató Khabib Nurmagomedov en la arena T-Mobile.