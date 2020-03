El combate por el título de los pesos livianos del UFC, entre el campeón Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson no se llevaría a cabo (por quinta vez) este sábado 18 de abril, debido a que el monarca se encuentra en Rusia , que ya cerró sus fronteras por la amenaza del coronavirus. Por ello la pelea ha sido calificado por muchos como ‘la pelea maldita’ debido a que no tiene cuando llevarse a cabo. Por ello en esta nota te vamos a contar que sucedió en las anteriores oportunidades, que no permitió que el combate se lleve a cabo.

1) La final de The Ultimate Fighting 22

El 11 de diciembre del 2015, Tony Ferguson, quien llevaba una racha de nueve victorias consecutivas, y el entonces número 2 del ránking de peso liviano, Khabib Nurmagomedov, se iban a enfrentar en la pelea principal de la gran final del TUF 22, sin embargo una fractura en las costillas del ruso, no le permitió llegar al evento.

Así, Tony Ferguson tuvo que enfrentar al brasileño Edson Barboza antes de la pelea coestelar. De esta forma la pelea principal de este evento fue protagonizada por Frankie Edgar y Chad Mendes.

Con Khabib atrapado en Rusia, pelea con Tony Ferguson será cancelada

2) UFC on FOX 19

Cinco meses después con un Khabib Nurmagomedov recuperado de su dolencia, fue programado para enfrentarse a Tony Ferguson en la pelea principal del UFC on FOX 2019. El ganador iba a obtener el derecho de enfrentarse al entonces campeón de peso liviano Rafael dos Anjos, sin embargo el infortunio nuevamente impediría que se lleve a cabo la pelea.

A pocos días del evento, Tony Ferguson anunció que sufrió una lesión en una rodilla y quedó fuera de la cartelera. De esta forma Khabib Nurmagomedov participó en la cartelera, derrotando a Darrel Horcher.

Khabib pateó el título ‘fake’ de Tony Ferguson | VIDEO

UFC: Khabib pateó el título de Tony Ferguson

3) UFC 209

Con dos peleas canceladas entre ambos, el UFC decidió programar la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson para el 4 de marzo del 2017, como encuentro coestelar del UFC 209 Tyron Woodley vs. Stephen Thompson, con el título interino de peso liviana en disputa.

Lamentablemente por llegar al peso límite de 155 libras, Khabib Nurmagomedov sufrió una descompensación en su salud y tuvo que ser internado en un centro médico, dejando a Tony Ferguson sin la oportunidad de combatir en esa cartelera, ni ganarse el derecho de enfrentarse a Conor McGregor.

4) UFC 223

Un año después de frustrada por tercera vez la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguon, UFC decidió programar el combate para su cartelera 223, como el evento principal de la noche y con el título de peso liviano en disputa, ya que McGregor no lo defendía desde que venció a Eddie Álvarez en el 2017.

Nuevamente, Tony Ferguson se rompió los ligamentos una semana antes del evento y Khabib Nurmagomedov venció a Al Iaquinta por decisión unánime y se quedó con el título de peso liviano, el mismo que defendió en dos ocasiones.

5) UFC 249

Aunque oficialmente no se anunció la salida de Khabib Nurmagomedov de esta cartelera, con el cierre de fronteras de Rusia es imposible que enfrente a Tony Ferguson, dando por hecho que este combate quedó cancelado, en medio de un gran número de dificultades para su programación debido a la pandemia del coronavirus.