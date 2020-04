Khabib Nurmagomedov, campeón de los pesos livianos del UFC, aseguró que está dispuesto a pelear con el contediente número 1 al título, el norteamericano Tony Ferguson, este 18 de abril, sin embargo la compañía no le ha revelado el lugar donde se llevará a cabo la pelea. “Peleemos ahora, antes del Ramadán (23 de abril), pero ¿dónde? Esa es la pregunta”, afirmó Khabib a ESPN.

En un tweet, el conocido periodista Bret Okamoto afirmó que Khabib Nurmagomevod nunca dijo que estaba fuera del UFC 249, solo que no va a volar si no se sabe a donde se tiene que dirigir, además, que no es tan fácil salir de Rusia como muchos creeen.

Estas declaraciones abren una posibilidad que la pelea entre Khabib Nurmagomedo y Tony Ferguson todavía se lleve a cabo este 18 de abril, pero si esto no es posible, ‘el águila rusa’ brindó otra serie de fechas en las que podría enfrentar al Cucuy, sin ningun problema.

Khabib Nurmagomedov al practicar el islam, llevará a cabo un mes de ayuno el mes de Ramadán, que este año se celebra entre el 23 de abril y el 23 de mayo. Por ello brindó como opción pelear en agosto, en caso la pelea no se lleve a cabo el 18 de abril.

“Escuché que UFC quiere hacer un show en San Francisco ( sería en agosto). Si no podemos pelear en Abu Dhabi en septiembre", manifestó Khabib Nurmagomedov.

McGregor siempre será el número 2

Khabib Nurmagomedov también se pronunció sobre las críticas de Conor McGregor, quien lo acusó de correr a Rusia para no defender el título ante el 'Cucuy’ Ferguson. “Mientras yo esté aquí él (Conor McGregor) siempre será el número 2. Cuando le partí la cara, dijo que no estaba en forma y ahora si está en forma”, afirmó.

Recordemos que UFC no ha cancelado oficialmente la pelea Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson del 18 de abril. Pese a las múltiples versiones, lo cierto es que no hay ningún pronunciamiento del gigante del MMA sobre una postergación de esta pelea.

