Marlon Gonzales:“Si en la Copa Combate soy el underdog está bien, cuando me subestiman me siento mejor” | VIDEOS | FOTOS

La Copa Combate promete ser el evento de MMA más importante del continente, ya que reunirá a ocho competidores de diferentes nacionalidades, en busca del ansiado premio de 100 mil dólares. El representante peruano, Marlon Gonzales, ya se encuentra listo para pisar la jaula de acero y traerse al país el gran trofeo, que coronará al mejor peleador de peso pluma en Latinoamérica.



Días antes de viajar a los Estados Unidos conversamos con Marlon Gonzales sobre sus posibilidades y claras intenciones de ganar la Copa Combate y quedarse con el gran premio de los 100 mil dólares.



Marlon cuéntale al público en que consiste esta Copa Combate, las características o modalidad de los enfrentamientos y cómo saldrá el ganador...



La liga se llama Combate Américas, una promotora grande de las más importantes a nivel mundial. En la Copa Combate van a ser rondas eliminatorias, serán tres peleas que hay que ganar para quedarse con la copa. La primera será de un solo round de cinco minutos, el ganador peleará tres rounds de tres asaltos en la semifinal y la final sería igual que la segunda, tres rounds de tres minutos.



¿Qué sabes de los otros oponentes?

Son siete oponentes, cada uno el mejor de su país. La mayoría de ellos son strikers (golpeadores), el español y el mexicano son luchadores, pero hay una estrategia para enfrentar a cada uno de ellos.

¿Has visto la Copa Combate, es enorme? ¿Ya has pensado cómo te la vas a traer a Perú?

Pucha, la tengo que traer sí o sí, es una copa hermosa. Sé que la han hecho en Escocia, como un auto de Fórmula 1, es una copa linda, hermosa... Me van a tener que ayudar a traerlo, jaja.



Ya has tenido la oportunidad de conocer a las cabezas de Combate América, Campbell McLaren, uno de los creadores del éxito de UFC, y 'El Patrón' Alberto Rodríguez…

Sí claro por supuesto, me tome un selfie con él. Una experiencia muy bonita, son personas muy humildes; a pesar de que tienen mucho, el trato que le dan a uno, es muy bueno.



En tus tres últimos combates en la liga FFC no eras el favorito en una o en ninguna de estas tres peleas (ante Bruno Cro Cop, David Cubas y Jaime Córdoba), pero demostraste que competiste y hasta ganaste contra peleadores de primer nivel.



La verdad siempre he peleado como underdog (menos favorito). Cuando pelee con Cro Cop todos me decían que me iba a noquear, que no pasaba del segundo round; pero esos eran los pronósticos de ellos, yo entro a pelear con la mentalidad de que soy el más fuerte del mundo. Igual cuando pelee con David Cubas, una persona de otra escuela me dijo 'ten cuidado, te puede alzar hasta el cielo'. No voy a decir su nombre, pero igual va a saberlo. El día de la pelea demostré que estoy al nivel y bueno la pelea con Jaime Córdoba, el primer round la pasé muy mal, pero estábamos con la mentalidad de querer ganar y se logró el objetivo.

¿Y en esta Copa Combate, te sientes el underdog?

La verdad me gustaría sentirme así, porque cuando me subestiman me siento mejor y si para todos, porque este es un evento gigantesco, si soy el underdog bienvenido sea.



¿Sabemos qué tienes una motivación especial para ganar esta Copa Combate?

Sí claro, mi motivación es mi novia (Débora) que hace unos meses falleció. Ella partió hacia un lugar mejor, el cielo. Ella es parte muy especial de mi vida y mi carrera deportiva. Mi motivación es que tengo que cumplir la promesa que hice de ser el mejor del mundo, un icono, una persona que sobresalga y que siempre voy a seguir como soy, humilde. Esa fue la promesa que le hice.



La Copa Combate se llevará a cabo este viernes 7 de diciembre, en el Smart Center de la ciudad de Fresno, en California, Estados Unidos. Para Centro y Sudamérica, ESPN estará a cargo de la transmisión del evento.