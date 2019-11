UFC: Jorge Masvidal vs Nate Díaz EN VIVO con el nuevo título BMF en juego, desde el MSG de Nueva York

Masvidal vs Nate Díaz UFC EN VIVO. Muchos fans se preguntan en qué canal podremos ver la esperada pelea del UFC entre Jorge Masvidal y Nate Díaz, pues bien, en un hecho sin precedentes en Latinoamérica, esta histórica cartelera será transmitida por las dos cadenas más importantes de deportes en Latinoamérica FOX Sports (En este caso FOX Action) y ESPN, EN VIVO desde las 9 de la noche. Por eso no te puedes ver esta pelea entre Jorge Masvidal y Nate Díaz del UFC EN VIVO.



Los derechos de UFC para Latinoamérica se encuentra en poder de FOX por ello las carteleras numeras del UFC, son transmitidas en el canal de paga FOX Action y en esta ocasión, no será la excepción.



Los aficionados de toda Sudamérica ( a excepción de Brasil) podrán ver la transmisión del UFC en FOX Action, es decir oír los relatos de Emiliano Candido y Walter Quejeiro en el combate entre Jorge Masvidal y Nate Díaz.

Díaz vs. Masvidal, la pelea que paraliza a los fanáticos del MMA. (Video: UFC)

Al tratarse de una de la jornada más importante del año y comoESPN también tiene los derechos del UFC en los Estados Unidos, para esta ocasión se tomó el acuerdo que el combate entre Jorge Masvidal y Nate Díaz también sea transmitido por ESPN 2, en Sudamérica (a excepción de Brasil y Chile)



En México el UFC 244 solo podrá ser visto a través de FOX Premiun y no por ESPN. De esta manera queda confirmado que el UFC por primera vez será visto por la señal de ESPN en Sudamérica.

Esta noche, por la pantalla de ESPN 2, no te pierdas el tremendo combate entre Jorge Masvidal y Nate Díaz, en el mítico Madison Square Garden, por el #UFC244. pic.twitter.com/qjdELjVnbS — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2019

Este hecho demuestra la gran popularidad que goza el UFC. Las artes marciales mixtas son un deporte en crecimiento en todo el mundo y el UFC es la compañía más importante de esta disciplina.



Recordemos que en Latinoamérica los derechos del UFC los tiene FOX, en Estados Unidos la transmisión está a cargo de ESPN, en Brasil los derechos los tiene el canal Combate, en España el servicio de streaming DAZN y en el Reino Unido, BT Sports.

Jorge Masvidal vs. Nate Díaz, la pelea que todos quieren ver. (Video BT Sport)

Recordemos que Jorge Masvidal y Nate Díaz son dos de los peleadores más populares del UFC y el público se encuentra dividido por determinar un ganador.