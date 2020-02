El UFC ha cobrado un aumento gigante en su popularidad durante los últimos años. Peleadores como Conor McGregor, Jon Jones o Ronda Rousey han ganado millones de fans por sus peleas en el octágono, sin embargo, todavía escuchamos llamar UFC a toda pelea de MMA. Por eso en esta nota te vamos a explicar cuál es el significado de UFC, MMA, vale todo y todo lo que tiene que ver con la práctica de las artes marciales mixtas. Primero UFC son las siglas de 'Ultimate Fighting Championship', la empresa de artes marciales mixtas más importante en el mundo y organizadora de eventos en los Estados Unidos, Japón, Brasil y el Reino Unido.

Bellator es la segunda empresa de MMA más importante. A diferencia del UFC sus eventos son emitidos de manera gratuita. (Facebook Bellator MMA)

El termino MMA son las siglas de artes marciales mixtas en inglés y fue utilizado para llamar al deporte de combate, en el que se combinan técnicas de diversas disciplinas como lucha, boxeo y muay thai, anteriormente llamado 'vale todo'. Para que quede claro el UFC es una empresa dedicada a la difusión del deporte del MMA, más no es un deporte en sí como mucha gente lo confunde por desconocimiento. Así como UFC, existen otras ligas o compañías dedicadas a la práctica y difusión del MMA como: Bellator o World Series of Fighting (WSOF) en los Estados Unidos, Rizin Fighting Federation en Japón, One Championship en Asia o Jungle Fight en Brasil.

En el Perú, una de las promotoras del deporte de las MMA es Fusion Fighting Championship. (Foto: Trome)

Los llamados combates de vale todo en el que se permitían todo tipo de golpes como cabezazos, puñetes y patadas a las partes nobles fue reglamentado, prohibiendo estos ataques y estableciendo categorías de peso, para una mayor paridad entre los peleadores. Una vez establecidas las normas de este deporte, fue denominado como artes marciales mixtas (MMA). En nuestro país también hay diferentes promotoras dedicadas a la práctica del MMA como el Inka FC, Perú FC, Fusion Fighting Championship (FFC) y 300 Sparta.