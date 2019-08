UFC: Nate Díaz está de vuelta, en una esperada confrontación ante 'Showtime' Anthony Pettis | VIDEO | FOTOS

Nate Díaz vs. Anthony Pettis EN VIVO. Uno de los peleadores más populares del UFC, el controvertido Nate Díaz está de vuelta, después de tres años de ausencia, esta vez para enfrentar al excampeón de los pesos completos, el renovado Anthony Pettis, en una de las peleas más esperados por todos los fanáticos del UFC. Ellos se medirán en un mano a mano, en el enfrentamiento coestelar del evento UFC 241, que tendrá como protagonistas principales al campeón de los pesos completos Daniel Cormier ante el exmonarca Stipe Miocic.



Nate Díaz no pelea en UFC desde el 20 de agosto del 2016 cuando cayó en una controvertida decisión mayoritaria ante Conor McGregor, en el UFC 202.



Desde aquella ocasión, Nate Díaz no llegó a ningún acuerdo económico con los directivos del UFC y se temió que ya no volviese a pisar el octágono, sin embargo ahora está de vuelta en una pelea que los fanáticos esperan hace varios años.

Tres grandes peleas en una sola cartelera. (Captura TV)

Después de perder el cinturón de los pesos livianos, Anthony Pettis no encontró su mejor nivel hasta julio del 2018, cuando derrotó a Michael Chiesa. Luego vinieron una gran batalla ante Tony Ferguson y una impresionante victoria sobre Stephen Tompson.



Con este renovado Anthony Pettis, el enfrentamiento ante Nate Díaz del UFC, apunta a ser uno de los mejores de esta cartelera del UFC 241.

UFC 241 DANIEL CORMIER VS. STIPE MIOCIC 2



Perú / 7:00 p.m. (Fox Action)

Argentina / 5:00 p.m. (Fox Action)

Paraguay / 5:00 p.m. (Fox Action)

Uruguay / 5:00 p.m. (Fox Action)

Chile / 5:00 p.m. (Fox Action)

Bolivia / 6:00 p.m. (Fox Action)

Ecuador / 7:00 p.m. (Fox Action)

Colombia / 7:00 p.m. (Fox Action)

México / 6:00 p.m. (Fox Action)

Estados Unidos / 7:00 p.m. (ESPN y ESPN Deportes)

España / 00:30 p.m. domingo /(DAZN)



Una hora antes de la transmisión televisiva, a través de la señal de streaming UFC Figh Pass, puedes ver las peleas iniciales del evento, aunque no la cartelera principal.

Además de los enfrentamientos entre Nate Díaz y Anthony Pettis, así, como el campeón de los pesos completos del UFC Daniel Cormier ante Stipe Miocic, también tendremos una colisión entre Yoel Romero y el brasileño 'Borrachinha'.



El UFC 241 se llevará a cabo en el Honda Center de Anaheim, California y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica, a través de la señal de Fox Action desde las 7 de la noche (hora peruana).