Excampeón mundial de boxeo se enfrentará a compañero de Conor McGregor en una pelea a puño limpio | VIDEO | FOTOS

Gran expectativa en el mundo de los deportes de combate ha generado la confrontación que el excampeón mundial en dos divisiones, Paulie Malignaggi, sostendrá contra el peleador de MMA y compañero de equipo de Conor McGregor, Artem Lobov, en el evento de peleas a puño limpio Bare Knuckle Fighting Championship, el próximo 22 de junio.



Durante la conferencia de prensa realizada en Nueva York, el excampeón de la FIB y la AMB Paulie Malignaggi y 'el martillo ruso' Artem Lobov se dirigieron de todo.



Incluso Paulie Malignaggi lanzó un escupitajo a Artem Lobov, que le cayó al presidente de Bare Knuckle Fighting Championship, David Feldman.

La mala sangre entre Paulie Malignaggi y Artem Lobov se originó luego que el norteamericano de raíces italianas fue dejado de lado del campamento de Conor McGregor, para enfrentar a Floyd Mayweather.



Esto sumado a unos videos de Paulie Malignaggi siendo noqueado por Conor McGregor en un sparring, desató la ira del 'Magic Man' contra todo el equipo del 'Notorious'.

En esta oportunidad no será ni boxeo, ni MMA, Paulie Malignaggi y Artem Lobov deberán enfrentarse en una pelea a puño limpio, en la que no podrán utilizar las piernas, solo golpes de puño.



El evento Bare Knuckle Fighting Championship 6, no solo tendrá la pelea entre Paulie Malignaggi y Artem Lobov, también veremos a Chris Leben ante Brennan Ward, este 22 de junio en Florida.