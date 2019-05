MMA: Perú vs Argentina por la supremacía en la jaula del Fusion Fighting Championship | VIDEO | FOTOS

Una esperada colisión Perú vs. Argentina se vivirá en la jaula de acero de la promotora de MMAFusion Fighting Championship (FFC) , cuando tres títulos se pongan en disputa, para determinar la supremacía entre ambos países, en el más duro deporte de combate.



En la pelea principal de la noche, el peruano Jackson 'El Terco' Mora defenderá el título de los 84 kilos del FFC, ante el experimentado competidor argentino Martín 'La Máquina' Ottaviano.



Esta será la tercera defensa del cinturón de Jackson Mora, quien conquistó el título, tras imponerse al chileno Patricio Navarrete, en el llamado 'Duelo del Pacífico del MMA'.

Perú vs Argentina MMA (Cortesía Canal N)

En la pelea coestelar del FFC Perú vs. Argentina , el campeón del peso pluma Rudy Gavidia defenderá su cinturón ante Emanuel Rivero. El peruano llega a esta pelea con una asombrosa racha de once victorias consecutivas, mientras que el argentino ha acumulado tres victorias en sus últimos combates.



Minutos antes, el cinturón de peso wélter vacante estará puesto en disputa cuando Cristiano 'El Bad Boy' Estela se enfrente al invicto argentino José 'El Terrible' Barrios.

Pero eso no es todo porque en otro duelo de MMA Perú vs. Argentina, el nacional José Zarauz se medirá a Carlos 'La víbora' Ciappino.



En total serán once combates, seis de ellos internacionales, en una cartelera que promete en este desafío Perú vs. Argentina en el Fusion Fighting Championship. La cita será este miércoles 15 de mayo, en el coliseo El Rosedal de Surco.