Ronda Rousey le sale al frente a Conor McGregor y defiende al campeón del UFC Khabib Nurmagomedov

Ronda Rousey , la excampeona de UFC, también se pronunció sobre los violentos incidentes ocurridos en el UFC 229. Ella salió en defensa del campeón de peso liviano, Khabib Nurmagomedov, y pidió que se termine con el trato especial a Conor McGregor, a quien se le permite hacer lo que quiere y no recibe ninguna sanción.



La rubia peleadora recordó que en los violentos incidentes provocados por Conor McGregor en Nueva York, amigos suyos terminaron lastimados. De esta manera Ronda Rousey dejó en claro su postura sobre el polémico peleador irlandés.



“Creo que saltar fuera del octágono no es tan malo como lanzar objetos a un autobús, porque mis amigos Rose Namajunas y Michael Chiesa iban en ese autobús. Creo que debe de haber un trato igualitario en todos los ámbitos. No creo que nadie deba recibir un trato mejor que el otro”, dijo Ronda Rousey.

Con estas palabras Ronda Rousey dejó claro que no está de acuerdo con una sanción para Khabib Nurmagomedov, quien provocó el caos afuera de la jaula de UFC, luego de derrotar a Conor McGregor.



Por estos violentos hechos, Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor han sido suspendidos preventivamente hasta que la Comisión Atlética de Nevada decida cuales serán sus castigos.

Ronda Rousey reinó en UFC hasta noviembre del 2015, cuando cayó noqueada frente a Holly Holm. Ella fue la máxima estrella de este deporte, defendiendo el título de peso gallo de la promotora en cinco ocasiones.



La rubia se encuentra en un retiro del MMA y actualmente forma parte del talento de WWE, donde es la campeona de Monday Night RAW, además, debido a sus grandes combates es la única mujer integrante del Salón de la Fama de UFC.