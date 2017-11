T.J. Dillashaw volvió a la cima del UFC, al conquistar por segunda vez el cinturón de peso gallo, tras vencer por nocaut técnico a Cody Garbrandt en el segundo round de la pelea coestelar del UFC 217.



Dillashaw pudo recuperarse de un primer asalto, en el que Garbrandt fue superior, al punto que cayó dos veces a la lona.



Pero el exmonarca del peso gallo no estaba dispuesto a caer ante Garbrandt, quien ya hacía gestos de autosuficiencia.



Fue así que en un descuido de 'No love', Dillashaw lo alcanzó con una high kick y luego con un cruzado de derecha.



Garbrandt fue a la lona y T.J. Dillashaw lo remató con una serie de ground and pound, para así recuperar el título que había perdido hace unos meses frente a Dominick Cruz.



Tras esta espectacular victoria, Dillashaw anunció que irá por una superpelea ante el campeón de peso mosca del UFC Demetrious Johnson.