UFC 227 TJ Dillashaw vs Cody Garbrandt EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Dos de los mejores golpeadores del deporte se enfrentan en una esperada revancha con el título de peso gallo en juego, además, el campeón más dominante de la historia de UFC, Demetrious Johnson le dará la revancha a Henry Cejudo en un enfrentamiento con el cinturón de peso mosca en juego.



TJ Dillashaw realizará la primera defensa de su cinturón, tras conquistar el título precisamente a Cody Garbrandt en el UFC 217, en noviembre del año pasado.



Campeón y retador llevan una vieja rivalidad, tras la salida de TJ Dillashaw del equipo Alpha Male. Esto fue considerado una traición por Cody Garbrandt y su mentor, Urijah Faber.



Esta será la oportunidad perfecta para que TJ Dillashaw y Cody Garbrandt ajusten cuentas. En su combate en UFC 217, Dillashaw logró un sorpresivo nocaut técnico cuando 'No love' llevaba la mejor parte del combate.



En el combate coestelar del UFC 227 también tendremos otra revancha. Esta vez Demetrious Johnson defenderá su corona ante el luchador olímpico de raíces mexicanas Henry Cejudo.



En su anterior combate, Demetrious Johnson acabó fácilmente con Henry Cejudo, cuando este asomaba como el único rival que podía despojarlo de su título de UFC.



Los fans de UFC esperan que en esta oportunidad, Cejudo pueda tener una presentación que ponga en jaque el reinado de 'Mighty Mouse' Demetrious Johnson.



El resto de la cartelera estelar de UFC 227 lo completan los enfrentamientos entre Cub Swanson y Renato 'Moicano', Thiago Santos frente a Kevin Holland y JJ Aldrich ante Polyana Viana.



En los combates preliminares el talento ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera verá acción nuevamente en UFC,esta vez ante el chino Buren Wuliji.



UFC 227 TJ Dillashaw vs. Cody Garbrandt se llevará a cabo este sábado desde las 6:30 de la tarde (hora peruana) en el Staples Center de Los Ángeles y será transmitido por Fox Action para Centro y Sudamérica, así como Fighting Sports Network para México.