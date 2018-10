UFC: Ben Askren, considerado el mejor luchador del planeta, a un paso de pisar el octágono más famoso del mundo

Ben Askren , considerado el mejor luchador del mundo en el MMA, estaría cerca de llegar a UFC, en un intercambio nunca antes visto en este deporte, entre la promotora de propiedad de WME-ING y el gigante asiático ONE Championship, que implicaría el arribo de 'Mighty Mouse' Demetrious Johnson a la promoción oriental.



El propio Ben Askren se encargó de revelar que existen un 98% de posibilidades que este acuerdo se finiquite y así se cumplirían las expectativas de muchos fans de UFC de ver al luchador pisar el octágono más famoso del mundo.



Ben Askren es considerado por la prensa especializado como el mejor peleador de MMA (sino el mejor) fuera de UFC. Entre sus logros se encuentra ganar los cinturones de peso wélter de Bellator y One Championship.

Enterados de la noticia, peleadores como Darren Till y Colby Covington, Mike Perry y Jorge Masvidal enfilaron sus dardos contra Ben Askren por las redes sociales.



Sin embargo los fans esperan ver a Ben Askren ante la elite del peso wélter del UFC como George St-Pierre, Nick Díaz y hasta con el campeón del peso liviano Khabib Nurmagomedov, en un encuentro de peso pactado.

Sobre la inminente llegada de Ben Askren a UFC, el campeón de peso welter Tyron Woodley manifestó que GSP y Khabib no tienen ninguna chance contra el estadounidense.



En tanto, la llegada de Demetrious Johnson a ONE Championship causaría un verdadero furor en la promotora asiática. Al tener en su jaula de acero al peleador más dominante de la división mosca de UFC, a quien no se le ha brindado su derecho a revancha con Henry Cejudo, pese a que cayó por una decisión dividida y que los jueces que calificaron la tarjeta en su contra, solo vieron una diferencia de un round con el medallista olímpico.