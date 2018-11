Ben Askren, el llamado mejor luchador del mundo, hizo su primera aparición en UFC en el Madison Square Garden

Ben Askren , el llamado mejor luchador del mundo, estuvo entre el público en el evento UFC 230, que se lleva a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York. Askren espera por su primer rival en el octágono más famoso del mundo.



Esta es la primera ocasión que vemos a Ben Askren en una transmisión en UFC. Recordemos que el excampeón de ONE Championship llegó a UFC, gracias a un intercambio con Demetrious Johnson, que pasó a la promotor asiática.



Desde ya se especula, quien podría ser el primer rival de Ben Askren en UFC. Aunque siempre ha luchado en el peso wélter (77 kilos) no se descarta que suba a los pesos medianos (84 kilos).





Ben Askren es un condecorado peleador de MMA, campeón de ONE Championship y Bellator. Desde hace años UFC ha querido hacerse de sus servicios, hasta que finalmente lo logró gracias a este acuerdo.



Desde que se confirmó su llegada a UFC, Ben Askren ha protagonizado enfrentamientos por Twitter con peleadores como Darren Till y Colby Covington.

Aunque muchos fans lo vieron como una seria amenaza contra el campeón de peso wélter de UFC, Tyron Woodley, este enfrentamiento no sucederá porque Ben Askren es muy amigo con 'The Chosen One'.



La expectativa por ver a Ben Askren en UFC es grande y desde ya los fans esperan la confirmación de su primer combate.