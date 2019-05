El campeón del UFC 'DC' Cormier afirma que el doble campeón de Bellator Ryan Bader no sería capaz de pelear contra él

El campeón de los pesos completos del UFC, Daniel Cormier, afirmó que el actual monarca de las divisiones de peso completo (120 kilos) y semicompleto (94 kilos) de Bellator, Ryan Bader, no sería capaz de pelear contra él.



Pese a las grandes victorias que Ryan Bader logró ante rivales como Fedor Emilianenko y Matt Mitrione, para el campeón de los pesos completos del UFC, 'Darth' Bader no está a su nivel.



"Me gusta el chico, pero es diferente (pelear contra él en UFC). Mira al final del día yo solo soy un tipo malo. Yo soy de la vieja escuela", manifestó Daniel Cormier.

El campeón del peso completo de UFC tuvo elogios hacia Ryan Bader por sus victorias en Bellator, aunque dejó las cosas claras sobre una pelea entre ellos.



"Es emocionante ver ganar a Ryan Bader un nivel de éxito al que nunca había llegado realmente en UFC y las posibilidades de que llegara allí, habían vacilado", manifestó Daniel Cormier.

Recordemos que Ryan Bader tuvo un prolongado paso por el UFC, con victorias ante Rampage Jackson, Rashad Evans y Ovince St. Preux, pero nunca pudo enfrentar a Daniel Cormier ni Jon Jones.



A su llegada a Bellator, Ryan Bader conquistó el título de los pesos semicompletos ante Phil Davis y luego se impuso en el GP de pesos completos, con un nocaut sobre Fedor Emelianenko.