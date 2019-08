UFC regresa a China con una emocionante pelea por el título entre Jessica Andrade y Weili Zhang | VIDEO

UFC EN VIVO La campeona de peso paja del UFC, Jessica Andrade tendrá una dura tarea cuando defienda su cinturón contra la peleadora china Wheili Zhang en la pelea principal del evento UFC Fight Night Shenzhen, la mañana de este sábado, en el Centro deportivo de la Universidad de Shenzhen. Mientras Jessica Andrade llega a esta pelea tras un gran triunfo sobre Rose Namajunas, la peleadora local asume este nuevo reto con una racha de 19 victorias consecutivas. La transmisión de esta nueva velada del UFC estará a cargo de Fox Sports desde las 3 de la madrugada (hora peruana).

Jessica Andrade,una de las peleadoras con mayor trayectoria en el UFC, realizará la primera defensa del cinturón, que le arrebató a Rose Namajunas, tras ponerla fuera de combate con su especialidad dos demoledores 'azotes', en solo dos asaltos en Río de Janeiro.



Su oponente, Wheili Zhang, es una peleadora completa con una racha de diecinueve victorias consecutivas, tanto con sumisiones como por nocaut. Esto la convierte en una dura oponente y una digna retadora al título de UFC.



Además del encuentro entre Jessica Andrade y Wheili Zhang, nos traerá otros interesantes duelos entre representantes locales y duros rivales del distintas zonas del planeta.



La pelea coestelar de este UFC Fight Night Shenzhen será protagonizada por el brasileño Eliseu Zaleski ante el local Jingliang Li, mientras que la cartelera principal será completada entre Mark De La Rosa de los Estados Unidos y Kai Kara-France de Australia y Yanan Wu ante Mizuki Inoue.

UFC FIGHT NIGHT SHENZEN JESSICA ANDRADE VS WHEILI ZHANG



CARTELERA ESTELAR



Perú / 5:00 a.m. (Fox Sports)

Argentina / 7:00 a.m. (Fox Sports)

Paraguay / 7:00 a.m. (Fox Sports)

Uruguay / 7:00 a.m. (Fox Sports)

Chile / 7:00 a.m. (Fox Sports)

Bolivia / 6:00 a.m. (Fox Sports)

Ecuador / 5:00 a.m. (Fox Sports)

Colombia / 5:00 a.m. (Fox Sports)

México / 5:00 a.m. (Fox Sports)

Estados Unidos / 5:00 a.m. (ESPN+)

España / 12:00 m. /(DAZN)



CARTELERA PRELIMINAR



Perú / 3:00 a.m. (Fox Sports)

Argentina / 5:00 a.m. (Fox Sports)

Paraguay / 5:00 a.m. (Fox Sports)

Uruguay / 5:00 a.m. (Fox Sports)

Chile / 5:00 a.m. (Fox Sports)

Bolivia / 6:00 a.m. (Fox Sports)

Ecuador / 3:00 a.m. (Fox Sports)

Colombia / 3:00 a.m. (Fox Sports)

México / 3:00 p.m. (Fox Sports)

Estados Unidos / 3:00 p.m. (ESPN+)

España / 8:30 a.m. /(DAZN)



Esta nueva llegada de UFC a China ha despertado gran expectativa, porque es la primera vez que uno de los títulos de la promotora serán disputados en esta zona del continente asiático.



UFC Fight Night Shenzhen Jessica Andrade vs. Weilie Zhang se llevará a cabo este sábado en el Centro deportivo de la Universidad de Shenzhen, desde las 1:30 de la madrugada y la transmisión estará a cargo de Fox Sports desde las 3:00 a.m. (hora peruana).