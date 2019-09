'El Niño' Puelles tras su triunfo en el UFC: "Hice lo que dije, tuve dominado a mi rival y ahora nadie me va a parar"

El peruano Claudio Puelles logró una importante victoria por decisión unánime en su regreso al UFC, después de 16 meses de ausencia. Tras vencer al brasileño Marcos Mariano por decisión unánime, 'El Niño' afirmó que "ahora está de vuelta y nadie lo va a parar".



En una entrevista para Fox Sports México, Claudio Puelles brindó sus impresiones sobre este regreso al UFC, con un dominante triunfo.



"Me sentí recontra bien, volver después de una lesión, el cuerpo siente la para, siente la falta de entrenamiento, pero logré prepararme unos tres meses y volví. Ahora voy a trata de pelear tres veces al año y ahora si nadie me va a poder parar", manifestó Claudio Puelles.

"EL CUERPO SIENTE LA FALTA DE ENTRENAMIENTO" #UFCxFOX Claudio Puelles, en charla con @ERIFERCA, después de su victoria contra Marcos Mariano (decisión unánime) pic.twitter.com/EdBXvaShRp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 21, 2019

'El Niño' Claudio Puelles afirmó que hizo lo que dijo, dominar a su rival de principió a fin: "No lo pude finalizar pero sí lo tuve sometido toda la pelea. no lo deje hacer nada realmente no me golpeó ni una vez, a diferencia de la pelea anterior que sí salí hinchadazo", afirmó el peruano.



Sobre esta victoria contra Marcos Mariano, Claudio Puelles destacó que tiene dos victorias contra peleadores brasileños en el UFC y además, cinco en general, en toda su carrera en las MMA.

Claudio 'El Niño' Puelles no pasó apuros para vencer al brasileño Mariano. (Twitter UFC)

Finalmente Claudio Puelles se mostró satisfecho por borrar la derrota que sufrió en este mismo coliseo (La Arena Ciudad de México) ante el peleador local Martín 'El Toro' Bravo, en el 2016.



"En ese momento era muy joven y tenía muchas distracciones que me jugaron en contra, demonios en mi cabeza, pero ahora sé que puedo vencer cualquier adversidad que tenga", finalizó Claudio Puelles, tras esta victoria en el UFC.