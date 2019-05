'Cowboy' Cerrone y Al Iaquinta tendrán mano a mano en una lucha de descarte rumbo al título de peso liviano

UFC Cowboy Cerrone vs Al Iaquinta EN VIVO, EN DIRECTO, TV ONLINE. El experimentado peleador Donald Cowboy Cerrone buscará ascender posiciones en la división de peso liviano cuando enfrente a otro veterano del octágono, Al Iaquinta, en la pelea principal del UFC Fight Night Ottawa, este sábado a las 5 de la tarde (hora peruana), en el Canadian Tire Centre, de la ciudad de Ontario, en Canadá.



Tras su exitoso regreso a la división de peso liviano con un triunfo sobre Alex Hernandez, UFC barajo la posibilidad de enfrentar a Cowboy Cerrone contra la superestrella Conor McGregor. Incluso el irlandés aceptó el reto del 'Vaquero' a través de las redes sociales.



Sin embargo este combate no se habría llevado a cabo, ya que al no haber un cinturón en disputa, UFC decidió no ponerlo como pelea principal de un UFC numerado y por ello finalmente Conor McGregor desistió de llegar a un acuerdo para pelear con Cowboy Cerrone.

Cowboy Cerrone esta vez tendrá al frente a un duro competidor de la división de los 70 kilos, su compatriota Al Iaquinta, quien tras caer por decisión unánime ante Khabib Nurmagomedov, se impuso por decisión unánime a Kevin Lee en el UFC on Fox 31.





El combate entre Cowboy Cerrone vs Al Iaquinta será la cereza de una emocionante jornada del UFC que tendrá otros esperados combates como Dereck Brunson vs Elias Theodorou y Cub Swanson frente a Shane Burgos, entre otros combates.

Fiiiiiiight weeeeeek!!!! Iaquinta vs Cowboy and Brunson vs Theodorou this Saturday LIVE on ESPN+ pic.twitter.com/AACFEN93qL — Dana White (@danawhite) 29 de abril de 2019

El UFC Cowboy Cerrone vs Al Iaquinta será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Sport 2, en los Estados Unidos por ESPN, en España por DAZN y en el Reino Unido por BT Sports, desde las 5 de la tarde (hora peruana).



Recuerda que la mejor información y todos los detalles del UFC Cowboy Cerrone vs Al Iaquinta los encontrarás en Trome.pe, así que no dejes de seguirnos.