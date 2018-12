UFC: Cris Cyborg quiere la revancha contra Amanda Nunes y afirma que 'La Leona' no es la mejor de todos los tiempos

Cris Cyborg reconoció que Amanda Nunes fue superior a ella en el UFC 232, sin embargo no cree que 'La Leona' sea la mejor peleadora de todos los tiempos. Como era de esperarse, Cris Cyborg quiere la revancha contra la doble campeona de UFC, Amanda Nunes.



Al ser consultada si quiere una revancha contra Amanda Nunes, Cris Cyborg fue muy clara: "Claro que quiero la revancha. Cuando tú pierdes, quieres eso. Si no me gustara pelear, no lo haría", manifestó la brasileña.



Cris Cyborg era considerada por la prensa especializada como la mejor de todos los tiempos, pero con esta derrota todos apuntan a Amanda Nunes como la mejor de la historia.

¡HISTORIA PURA! #UFCxFOX | Amanda Nunes destruyó a Cris Cyborg en 51 segundos y es la primera doble campeona de la historia de UFC. pic.twitter.com/uzTTFdbCzy — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 30 de diciembre de 2018

"No creo que ella ( Amanda Nunes) sea la mejor de todos los tiempos. Yo solo he perdido dos veces, ella cuatro. Para ser la mejor no debes perder mucho, pero está claro lo que ella hace por el deporte", manifestó Cris Cyborg.



Cris Cyborg cayó noqueada por Amanda Nunes en menos de un minuto, sin embargo por su larga racha imbatible los fans consideran que es necesaria una revancha.

Pese a ello hay que tomar en cuenta que con esta pelea Cris Cyborg terminó su relación con UFC y hasta el momento no hay ninguna noticia para saber si prolongará su paso por la compañía.



En su carrera en las MMA, Cris Cyborg había logrado una racha de dieciocho victorias consecutivas, entre ellas ante rivales de la talla de Holly Holm y Gina Carano.