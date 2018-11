UFC Daniel Cormier vs Derrick Lewis DÍA, HORA Y CANAL. El campeón de los pesos completos y semicompletos de UFC, Daniel Cormier defenderá su cinturón de los 120 kilos ante su compatriota el finalizador Derrick Lewis, en la pelea principal del evento UFC 230, que se llevará a cabo en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.



El evento se llevará a cabo en la celebre arena, donde fungen de locales los New York Knicks. La cartelera preliminar del UFC 230 comenzará desde las 5:30 de la tarde (Hora peruana).



Como ocurre con todos los eventos numerados del UFC. Este será transmitido en exclusiva por Fox Action en Centro y Sudamérica. La transmisión comenzará desde las 7 de la noche:

UFC 230 DANIEL CORMIER VS DERRICK LEWIS



Colombia (7:00 p.m.) Fox Action

Argentina (9:00 a.m) Fox Action

México (8:00 p.m.) Fighting Sports Network

España (2:00 am.) PPV

Uruguay (9:00 p.m.) Fox Action

Chile (9:00 p.m.) Fox Action

Costa Rica (6:00 p.m.)Fox Action

Ecuador (7:00 p.m.) Fox Action

Estados Unidos: (7:00pm) PPV



En nuestro Perú podemos ver el canal Fox Action en Movistar TV (185 y 787), DirecTV (561 y 1561), además de Claro TV (332 y 623).



Daniel Cormier realizará la primera defensa del cinturón de los pesos completos, que ganó al noquear a Stipe Miocic en el combate principal del UFC 226.



Pese a que se anunciaba que Daniel Cormier se enfrentaría a la figura de WWE, Brock Lesnar. Este combate deberá esperar, ya que 'DC' primero tendrá que lidiar con Derrick Lewis.

Derrick Lewis acaba de pelear hace unas semanas contra el ruso Alexander Volkov, apenas en el evento UFC 229 y ha decidido tomar el combate contra Daniel Cormier por la ambición de querer conquistar el cinturón de los pesos completos.



Este combate entre Daniel Cormier y Derrick Lewis realmente prometer terminar antes de los cinco asaltos. Sin duda alguna es uno de los mejores enfrentamientos que nos puede regalar UFC antes del fin de año.

En la pelea coestelar del UFC 230, el excampeón de los pesos medianos Chris Weidman se medirá al experto en jiu-jitsu Jacaré Souza, además, el excampeón de los pesos semicompletos de WSOF David Branch se medirá a Jared Cannonier.



Completan la cartelera estelar del UFC 230, los enfrentamientos entre Karl Roberson y Jack Marshman, así como Derek Brunson ante Israle Adesanya.