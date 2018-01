UFC: Las diez mejores peleas del 2017 [FOTOS Y VIDEOS]

En su primer año bajo la propiedad de WME-IMG, UFC tuvo doce meses importantes. Aunque esta vez se realizaron menos eventos que años anteriores, el saldo fue positivo. En esta lista te vamos a contar cuales fueron los 10 mejores combates de UFC, en el 2017.



1.- EDDIE ÁLVAREZ VS. JUSTIN GAETHJE



UFC es la mejor promotora de MMA, pero qué pasó cuando el excampeón de peso liviano de Bellator se enfrentó al rey de la misma división de WSOF. El resultado fue un brutal combate que tuvo a Álvarez como ganador, con un terrible nocaut. (UFC 218)

2.- JUSTIN GAETHJE VS. MICHAEL JOHNSON



Gaethje hizo su presentación oficial en UFC ante Michael Johnson, en otro violento combate lleno de emoción, de principio a fin. El exmonarca de WSOF mostró de lo que era capaz al noquear con un rodillazo a Johnson. (UFC The Ultimate Fighter Finale 25).



3.- YANCY MEDEIROS VS. 'COWBOY' OLIVEIRA



El UFC 218 tuvo otro gran combate además del de Álvarez y Gaethje. Yancy Medeiros y Alex Oliveira protagonizaron otra excelente presentación, que también pudo ser pelea del año. La disputa fue una secuencia de intercambios y un choque de voluntades. Al final, el norteamericano lastimó al brasileño con una serie de combinaciones y el árbitro le dio el triunfo.

4. JESSICA ANDRADE VS. CLAUDIA GADELHA



Las brasileñas Jessica Andrade y Claudinha brindaron la mejor pelea femenina del año. Al inicio Gadelha impuso su mejor técnica sobre Andrade, sin embargo en los otros dos asaltos todo fue para Jessica, que con su lucha supo maltratar a Claudia, para llevarse un triunfo por decisión. (UFC Fight Night 117).



5. CHASE SHERMAN VS. RASHAD COULTER



Estos dos pesos completos sí entregaron todo para quedarse con el triunfo. Un enfrentamiento de grandes emociones que tuvo como ganador a 'Gorilla Vanilla', quien resistió todos los embates al rival y al final pudo noquear en el tercer asalto.



Chase Sherman vs. Rashad Coulter was a barn burner of a fight! Both fighters deserves that $50K bonus FOTN! #UFC211pic.twitter.com/cgEvY7anme — (@3lone) 14 de mayo de 2017

6. FRANK CAMACHO VS. DAMIEN BROWN



Estos dos peleadores dieron todo de sí para quedarse con la victoria en un enfrentamiento que se prolongó durante tres asaltos. Camacho y Brown ensayaron golpes y derribos sin parar, demostrando buena resistencia física. Al final Frank se llevó el triunfo por decisión dividida. (UFC 211)



7. DUSTIN POIRIER VS. JIM MILLER



Ambos oponentes se enfrentaron en un duelo de velocidad y poder. 'El diamante' lastimó a Miller, quien ofreció una dura resistencia, en este encuentro de luchadores experimentados.Al final el triunfo fue para Poirier por decisión mayoritaria. (UFC 208).



8. DARREN ELKINS vs. MIRSAD BEKTIC



Después de dos asaltos de ser castigado duramente, Darren Elkins logra sobreponerse a las circunstancias y se aprovecha que Bektic ya se encontraba sin resto físico. Fue así que tras un intento de derribo en su contra, Elkins logró noquear a su rival con una patada al rostro. (UFC 209)



9. T.J. DILLASHAW VS. CODY GARBRANDT



Otra gran lucha entre dos excelentes campeones. Tras un primer asalto en el que fue superado, T,J. aprovechó un descuido de 'No love' y lo conectó, para luego rematarlo en el suelo. De esta forma se quedó con la victoria y recuperó al título de peso gallo. (UFC 217)

10. MAX HOLLOWAY VS. JOSÉ ALDO I



El hawaiano Holloway tuvo que ir hasta Río de Janeiro para cumplir su sueño de coronarse el campeón de peso pluma. Max aprovechó el declive en la carrera de José Aldo para provocarlo y finalmente terminar con él, en el tercer round con golpes en el suelo. (UFC 212)