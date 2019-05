Duro peleador del UFC, Juan 'El Guapo' Espino, reveló que fue víctima de bullying durante su infancia

Aunque es un fiero peleador dentro de la jaula de acero, el peleador del UFC Juan Espino reveló en una entrevista para el medio español 'Cuatro' que fue víctima de bullying durante su etapa de escolar. Según manifestó, otros niños 'lo insultaban, lo golpeaban y hasta le quitaban su comida'.



Juan Espino, ganador de la temporada número 28 del reality de UFC, 'TUF 28: Heavy Hitters', contó que era un niño niño asustado y distante, debido al cambio que le supuso mudarse del campo a la ciudad, en España.



"Los niños empezaron a notar esa debilidad y se aprovechaban de eso. Me insultaban, se metían conmigo. Otros iban más allá, me pegaban y hasta me quitaban mi comida. La verdad que la pasaba muy mal", confesó el competidor del UFC.

¡FESTEJA ESPAÑA! #UFCxFOX | Juan Espino realizó 'una americana' y se quedó con el título de 'The Ultimate Fighter'. pic.twitter.com/cxMsG0eCZe — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de diciembre de 2018

Juan Espino narró que esos maltratos que recibió lo empujaron a la práctica deportiva y especialmente a la lucha olímpica, ya que su abuelo había practicado el mismo deporte.



"La lucha te da fuerza para poder defenderte. Eres fuerte física y mentalmente. Así el bullyng empezó a desaparecer, así hubo una época en que me creía héroe, pero aprendí que no está bien andar metido en peleas", narró el peleador de peso completo de UFC.

Como parte de esta entrevista, Juan Espino recomendó a todos los niños y adolescentes que son víctimas de bullyng a no quedarse callados, a hablar con los acosadores y si no se logra una solución, con los profesores, tus padres o sus padres.



Juan Espino ganó la temporada 28 del TUF, al vencer al norteamericano Justin Frazier con una palanca de brazo, el 30 de noviembre del 2018 en Las Vegas.