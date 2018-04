UFC Edson Barboza vs. Kevin Lee EN VIVO EN DIRECTO TV ON LINE. Una prometedora guerra de noqueadores se llevará a cabo en el UFC Fight Night Atlantic City, cuando el brasileño Edson Barboza se mida al norteamericano Kevin Lee.



Edson Barboza uno de los más contundentes peleadores de la división de peso liviano buscará dejar atrás la derrota que sufrió ante el actual campeón Khabib Nurmagomedov, y dar el gran salto a tener la oportunidad de pelear por el título.



Al frente tendrá a Kevin Lee, otro striker que también busca su oportunidad por el título. Al igual que Barboza ha logrado espectaculares victorias, pero no ha logrando el triunfo que lo empuje al siguiente nivel.

RT UFCONFOX: Cub Swanson vs Frankie Edgar pt. 2, will Cub get redemption? pic.twitter.com/bwYJYepPRV — Susan Cingari MMA (@SusanCingari) 20 de abril de 2018

El combate entre Edson Barboza y Kevin Lee no será el único enfrentamiento esperado por los verdaderos fans del UFC, en la pelea coestelar de la noche el excampeón de peso liviano Frankie Edgar le concederá una revancha al noqueador Cub Swanson.



Edgar no pudo competir con el campeón Max Holloway por una lesión y ahora no piensa desaprovechar la ocasión de presentar una gran exhibición ante Cub Swanson.



En esta cartelera estelar del UFC Fight Night Atlantic City también tendremos el enfrentamiento entre Jim Miller y Dan Hooker. UFC Fight Night Atlantic City se llevará a cabo en el Jim Whelan Helan Boardwak Hall y será transmitido por Fox Sports desde las 7 de la noche.