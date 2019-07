UFC: Frankie Edgar reveló que no baja de división porque quiere enseñarle a su hijo que no importa ser pequeño | VIDEO

Tras perder otra ocasión de conquistar el título de peso pluma (66 kg.) de UFC, el excampeón de peso liviano (70 kg.) Frankie Edgar, reveló porque no ha querido bajar a la división gallo (61 kg.), donde su 1.68 metros de estatura no serían un problema.



Momentos después de caer por decisión unánime contra Max Holloway, Frankie Edgar fue entrevistado por el periodista especializado Brett Okamoto, quien le consultó porque no ha bajado a la división de peso gallo.



"Cuando era joven yo siempre fui el tipo pequeño. No importaba, quería demostrarle a mi hijo que el tamaño no importa", explicó un conmovido Frankie Edgar.



Añadió que no tiene planeado nada para después de esta pelea. "Aún no lo sé, no se que viene ahora", agregó Frankie Edgar.



El peleador norteamericano Frankie Edgar cayó ante Max Holloway por decisión unánime de los jueces (47-48, 46-49, 45-50), en la pelea principal del UFC 240.



Esta es la segunda vez que Frankie Edgar cae en una lucha por el título pluma de UFC. La primera fue ante José Aldo en el UFC 156, en el 2013.



Frankie Edgar fue campeón de peso liviano en el UFC 112, al vencer a la leyenda B.J. Penn en el 2010 y lo perdió dos años después ante Benson Henderson en el UFC 144, en Japón.