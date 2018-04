UFC: Frankie Edgar volvió a derrotar a Cub Swanson

Frankie Edgar volvió a derrotar a Cub Swanson y se encamina como futuro postulante del título que ostenta el hawaiano Max Holloway. Esta vez Edgar derrotó por decisión unánime a su compatriota, en la pelea coestelar del UFC Fight Night Atlantic City.



Edgar, excampeón de los pesos livianos, no paso apuros y aunque no pudo llevar el combate al suelo, en base a presión no dejó desarrollar un mejor trabajo a Swanson.



Pese a que Cub hizo gala de ese exquisitó boxeo (uno de los mejores en UFC), solo pudo tocar a Edgar con jabs, pero no con ningún golpe de poder.



Frankie Edgar continuó con su trabajo serio, minando la resistencia de Cub Swanson y luciendo mejor ante los jueces y todos los seguidores de UFC.



Al final la tarjeta de los jueces fue un contundente 30-27 x 3 para Frankie Edgar, quien se mantiene a la expectativa de una lucha por el título de peso pluma, que ostenta Max Holloway.