UFCGeorges St-Pierre vs. Michael Bisping EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE será el combate principal del esperado UFC 217 en el Madison Square Garden de Nueva York. St-Pierre regresa después al octágono del UFC, a casi cuatro años de su retiro y todos los detalles los tendrás EN VIVO en Trome.pe.



Georges St-Pierre vs. Michael Bisping EN VIVO será la la lucha principal de un encuentro que también tendrá otras dos peleas de cameponato: Cody Garbrandt vs. T.J. Dillashaw (peso gallo) y Joanna Jedrzejczyk vs. Rose Namajunas (peso paja).



Después de su prolongado retiro, esta vez Georges St-Pierre decidió abandonar la división wélter y buscar el título de peso mediano, que se encuentra en poder de Michael Bisping.

Georges St-Pierre es considerado uno de los mejores peleadores de la historia y durante su reinado como campeón de peso wélter se buscó pactar una súper pelea contra Anderson Silva, que nunca se concretó.



Esta vez 'Rush' St-Pierre tendrá al frente al striker inglés Michael Bisping, que realiza la segunda defensa de su cinturón del peso mediano.



En la pelea coestelar del UFC 217, el campeón del peso gallo Cody Garbrandt defenderá el título ante el excampeón T.J. Dillashaw y la monarca de peso paja Joanna Jedrzejczyk se enfrentará a Rose Namajunas.

UFC 217 se llevará a cabo en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, desde 5:30 de la tarde de este sábado. La cartelera preliminar será transmitida por Fox Sports 2, mientras que la cartelera estelar, con el encuentro entre Georges St-Pierre vs. Michael Bisping, será emitido por el canal premium Fox Action.