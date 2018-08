UFC: Henry Cejudo se inspiró en Julio César Chávez y realizó tres años de boxeo amateur para vencer a Demetrious Johnson

Henry Cejudo el nuevo campeón de peso mosca de UFC se presentó en el programa A los Golpes de ESPN donde confesó ser un fiel admirador de la leyenda del boxeo Julio César Chavéz y reveló que para poder derrotar al entonces imbatible Demetrious Johnson, estuvo peleando boxeo amateur durante tres años.



El medallista olímpico en Beijing 2008, Henry Cejudo, afirmó que se preparo por tres años solo 'tirando manos' con el único fin de poder derrotar a Demetrious Johnson. Tras la derrota que sufrió ante 'Mighty Mouse' en el UFC 197, Cejudo buscó cobrarse la revancha.



El peleador de raíces mexicanas manifestó que boxeadores como Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Marco Antonio Barrera, y Juan Manuel Márquez son su inspiración. "Si no fueran por leyendas como él (Chávez), tal vez nosotros no llegamos", manifestó Henry Cejudo.

Al ser consultado si buscará cerrar una trilogía con Demetrious Johnson en UFC, Henry Cejudo manifestó que ahora tiene la mira puesta en el campeón de la división gallo, el norteamericano TJ Dillashaw.



Durante la promoción del UFC 227, todos los ojos estaban puestos en Demetrious Johnson y TJ Dillashaw, a mí como que me ponían de lado, por eso cuando gane el título lo primero que hice fue desafiar al ganador de la pelea entre TJ y Cody Garbrandt.



"Me encanta el oro. Primero gane la medalla de oro en Beijing, después quise ganar el título de UFC y ahora voy por mi segundo cinturón", manifestó Henry Cejudo.



Precisamente Henry Cejudo ya tuvo un primer careo con TJ Dillashaw fue en el programa de Mario López, 'Extra'. En esta presentación ambos se mostraron de acuerdo en un futuro enfrentamiento.