UFC 238 Henry Cejudo vs Marlon Moraes: Hora y canal del evento en el que dos títulos estarán en disputa

UFC Henry Cejudo vs Marlon Moraes, hora y canal. Dos títulos estarán en juego en la edición número 238 del UFC, cuando 'el mensajero' Henry Cejudo ponga en juego el título de peso gallo de la promoción ante Marlon Moraes, mientras que Valentina Shevchenko realizará la primera defensa de su cinturón de peso mosca ante Jessica Eye, además, en una de las peleas más esperadas del año Tony 'El Cucuy' Ferguson se enfrentará al 'Cowboy' Donald Cerrone, en una pelea de pesos livianos.



Esta velada de UFC apunta a ser una de las mejores del año, sin embargo muchos fans de las MMA aún no saben en qué canal poder ver esta prometedora edición 238. Por eso, en esta ocasión te vamos a contar cómo ver este UFC 238.



UFC Henry Cejudo vs Marlon Moraes se llevará a cabo este sábado en la casa de 'Los Chicago Bulls' el United Center de Chicago desde las 5:30 de la tarde (hora peruana).

En Latinoamérica la transmisión de la cartelera principal del UFC 238 estará a cargo de Fox Action desde las 9 de la noche (hora peruana) y las peleas preliminares serán transmitidas desde las 7 de la noche por Fox Sports.



En tanto, las tres peleas iniciales solo podrán ser vistas por la señal streaming de UFC, UFC Fight Pass desde las 5:30 de la tarde.



UFC 238 HENRY CEJUDO VS MARLON MORAES HORA Y CANAL



Perú /9:00 p.m. (Fox Action)

España / 1:00 a.m domingo (DAZN)

Argentina /11:00 p.m. (Fox Action)

Paraguay / 11:00 p.m. (Fox Action)

Uruguay / 11:00 p.m. (Fox Action)

Chile / 11:00 p.m. (Fox Action)

Bolivia / 10:00 p.m. (Fox Action)

Ecuador / 9:00 p.m. (Fox Action)

Colombia / 9:00 p.m. (Fox Action)

México / 8:00 p.m. (Fox Premiun)

Estados Unidos / 9:00 p.m.(ESPN+)



Dos horas antes será transmitida la cartelera preliminar del UFC 238, en Latinoamerica por Fox Sports, en Estados Unidos por ESPN y en España por la misma DAZN

En nuestro país Fox Action puede ser visto a través en los siguientes canales: Movistar TV (185 y 787), DirecTV: (561 y 1561), además de, Claro TV (332 y 623).



Recuerda que la mejor información y todos los detalles de las peleas principales del UFC 238 las podrás encontrar en Trome.pe.