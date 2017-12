Holly Holm vs. Cris Cyborg EN VIVO ON LINE TV EN DIRECTO en UFC 219. La implacable Cris Cyborg se enfrentará a la rival más peligrosa de toda su carrera, la excampeona de peso gallo Holly Holm, en la pelea principal de la última velada del UFC en el año, el UFC 219.



Holly Holm, la mujer que destronó a Ronda Rousey, afrontará un duro desafío ante Cris Cyborg, la peleadora más peligrosa del mundo. Pese a no ser favorita, cuenta con las armas suficientes para acabar con el reinado de la campeona de peso pluma.



Holm acabó con una mala racha de tres derrotas consecutivas, al noquear a Bethe Correia con una patada espectacular en el UFC Fight Night 111.



El cierre de #2017 trae una épica batalla

Ve #UFC219 el sábado 30 de diciembre

CARTELERA ➡️ https://t.co/YzapYnQIHIpic.twitter.com/CPblbWNHKW — UFC Español (@UFCEspanol) 29 de diciembre de 2017

Por el contrario, Cris Cyborg se encuentra invicta en su carrera en las artes marciales mixtas. La carioca ha terminado con cada una de sus rivales. Ninguna ha opuesto la resistencia necesaria para amenazar su dominio en el deporte.



De conseguir la victoria, Cyborg se consolidará como la mejor peleadora en la historia de UFC, mientras que Holly recuperará el prestigio que gozó hasta caer con Miesha Tate.



Una más que interesante batalla que sostendrán Holly Holm y Cris Cyborg en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada desde las 10 de la noche del sábado.

UFC 219 tendrá como batalla coestelar el enfrentamiento entre el ruso Khabib Nurmagomedov y el brasileño Edson Barboza, además, el explosivo Carlos Condit se medirá a Neil Magny.



UFC 219 será transmitido para Centro y Sudamérica en exclusiva a través de la señal de Fox Action del paquete Fox Premiun.