UFC: Jacare Souza propina devastador nocaut a Chris Weidman y silenció al Madison Square Garden | FOTOS

Jacare Souza consiguió un brutal nocaut sobre el norteamericano Chris Weidman, que lo dejó en muy malas condiciones en el UFC 230. Pese a que el árbitro Dean Miragliota no detuvo las acciones, al ver en ese terrible estado al 'All American', el brasileño no siguió castigando a su oponente, quien fungía de local en el Madison Square Garden de Nueva York.

¡TRIUNFO DEL BRASILEÑO! #UFCxFOX "Jacaré" Souza venció a Weidman por KO y se alzan con una victoria importante en la categoría de peso mediano pic.twitter.com/ekknmVc54A — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 4 de noviembre de 2018