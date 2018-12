UFC: Jon Jones dió positivo en prueba de doping y enfrentará a Alexander Gustafsson en California 

Lamentablemente una prueba de doping a la que fue sometido la leyenda del UFC, Jon Jones, dio como resultado positivo por lo que 'Bones' no podrá pelear este fin de semana en Las Vegas. Ante esta situación la organización decidió continuar con el UFC 232, que ahora se llevará a cago en el Forum de Inglewood, en California.



La Comisión Atlética Nevada encontró rastros de turinabol en el organismo de Jon Jones en una mínima cantidad, en una prueba realizada hace un mes.



Pese a esta situación, la comisión no puede suspender a Jon Jones debido a que, según la misma organización lo admitió, estos rastros podrían haber quedado de la anterior prueba a la que fue sometido el excampeón de peso semicompleto.

He tested positive again! — Daniel Cormier (@dc_mma) 23 de diciembre de 2018

Por ello anunciaron que van a continuar con su analisis, pero hasta no tener confirmada esta situación no pueden darle la licencia para pelear a Jon Jones.



Ante esta situación, UFC decidió cambiar de escenario para el UFC 232 a menos de una semana de llevarlo a cabo. Con ello el evento ya no se llevará a cabo en la Arena T-Mobile de Las Vegas, sino en el Forum de Inglewood en California.

De esta manera el segundo combate entre Jon Jones y Alexander Gustafsson continuará como la pelea principal del UFC 232, mientras que en el enfrentamiento entre la campeona del peso gallo Amanda Nunes y la monarca de la división pluma, Cris Cyborg será la batalla coestelar.



Completan la cartelera estelar del UFC 232, Carlos Condit vs Michael Chiesa, Ilir Latifi vs. Corey Anderson y Chad Mendes ante Alexander Volkanovski.