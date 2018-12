Jon Jones protagonizará uno de los regresos más esperados en el UFC, cuando enfrente al golpeador sueco Alexander Gustafsson en el combate principal del evento UFC 232, que cambió la arena T-Mobile de Las Vegas por el Forum de Inglewood por motivos ajenos a la organización. Para que no te pierdas la vuelta de Jon Jones en UFC, te vamos a contar cuándo y que canal puedes ver es esperado UFC 232, Jon Jones vs Alexander Gustafsson 2.



Esta segunda pelea entre Jon Jones y Alexander Gustafsson debía llevarse a cabo en la Arena T-Mobile de Las Vegas, sin embargo debido a los resultados de un dosaje practicado a Jones, la Comisión de Nevada le negó la autorización para luchar en su estado. Ante esta situación los directivos decidieron llevar el UFC 232 hasta California.



De esta manera el UFC 232 ahora se llevará a cabo en el Forum de Inglewood en California y no en Las Vegas. Esto generó muchas criticas de los aficionados que pidieron a la organización continuar con el evento en Las Vegas y dejar de lado a Jon Jones.

Así fue la primera pelea.

Pues bien la cartelera estelar del UFC 232 Jon Jones vs Alexander Gustafsson comenzará a partir de las 10 de la noche de este sábado (hora peruana), mientras que las preliminares empezarán desde las 6.30 de la tarde (hora peruana).



Pero qué canal nos traerá la transmisión de este gran evento. La duda de los fans persiste más aún, cuando UFC firmó un nuevo acuerdo televisivo con ESPN, pues bien en Perú y la mayoría de países de Latinoamérica el UFC 232 será transmitido por Fox Action, del paquete Fox Premium.



UFC 232 JON JONES VS ALEXANDER GUSTAFSSON CARTELERA ESTELAR HORA Y CANAL



Perú 10:00 p.m. (Fox Action)

México 9:00 p.m. (Fighting Sports Network)

Colombia 10:00 p.m. (Fox Action)

Chile 00:00 DOM (Fox Action)

Argentina 00:00 DOM (Fox Action)

Ecuador 10:00 p.m. (Fox Action)

Bolivia 11:00 p.m. (Fox Action)

Estados Unidos: 10:00 p.m. (hora del este) PPV

Venezuela 11:00 p.m. (Fox Action)

Costa Rica 9:00 p.m. (Fox Action)



El combate entre Jon Jones y Alexander Gustafsson no es el único que tendrá un título del UFC en juego, ya que Cris Cyborg defenderá su título de peso pluma ante la campeona de peso gallo Amanda Nunes, además, Carlos Condit le dará la bienvenida al peso welter a Michael Chiesa.