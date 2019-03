UFC Jon Jones vs Anthony Smith EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. La superestrella del MMA Jon Jones volverá nuevamente al octágono para defender su cinturón de peso semicompleto ante el peligroso noqueador Anthony Smith en la pelea principal del evento UFC 235, desde la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. En la misma velada, el campeón de peso welter Tyron Woodley expondrá su título de peso wélter ante la estrella en ascenso Kamaru Usman. Por si fuera poco, el llamado 'mejor luchador del mundo', Ben Askren hará su esperado debut en UFC, enfrentando al excampeón de los 77 kilos, Robbie Lawler. Para que no te pierdas ninguno de estos combates, nosotros te vamos a contar la hora y canal del UFC 235.

Como siempre ocurre en los grandes eventos del UFC, la conocida arena T-Mobile de LasVegas, Nevada, será el escenario del gran combate entre Jon Jones y Anthony Smith. El día del evento será este sábado 2 de marzo y las peleas preliminares comenzarán desde las 6:30 de la tarde.



La transmisión del UFC J on Jones vs Anthony Smith para Latinoamérica comenzará a las 8 de la noche (hora peruana) a través de la señal de Fox Sports 2, mientras que la cartelera estelar comenzará a las 10 de la noche y será emitida en exclusiva por Fox Action.



UFC JON JONES VS ANTHONY SMITH HORA Y CANAL



Perú (10: 00 Fox Action )

Argentina (00:00 p.m. domingo Fox Action)

Paraguay (00:00 p.m. domingo Fox Action )

Uruguay (00:00 p.m. domingo Fox Action)

Chile (00:00 p.m. domingo Fox Action)

Bolivia (11:00 p.m. Fox Action)

Ecuador (10:00 p.m. Fox Action)

Colombia (10:00 p.m. Fox Action)

México (9:00 p.m. Fox Action)

Estados Unidos (10:00 p.m. PPV)

España (domingo 5:00 a.m. UFC TV )



UFC JON JONES VS ANTHONY SMITH PRELIMINARES HORA Y CANAL



Perú (8:00 p.m. Fox Sports 2)

Argentina (10:00 p.m. Fox Sports 2)

Paraguay (10:00 p.m. Fox Sports 2 )

Uruguay (10:00 p.m. Fox Sports 2)

Chile (10:00 p.m. Fox Sports 2)

Bolivia (9:00 p.m. Fox Sports 2)

Ecuador (8:00 p.m. Fox Sports 2)

Colombia (8:00 p.m. Fox Sports 2)

México (7:00 p.m. Fox Sports 2)

Estados Unidos (8:00 p.m. ESPN +)

España (domingo 3:00 a.m. UFC TV )





Ahora que ya sabes como ver UFC Jon Jones vs Anthony Smith no te puedes perder esta emocionante velada, cargada de super combates.



