Jon Jones defenderá su título del UFC ante Anthony Smith en Las Vegas | EN VIVO

UFC Jon Jones vs Anthony Smith EN VIVO EN DIRECTO ONLINE. Jon Jones se enfrentará a Anthony Smith en la primera defensa de su título de peso semicompleto del UFC, desde que lo recuperó tras vencer al sueco Gustafsson hace solo unas semanas en el UFC 232. Esta vez Jon Jones se medirá a un joven oponente con los recursos necesarios para ponerlo en problemas como Anthony Smith. Esta será una verdadera prueba para Jon Jones, para extender su legado como uno de los menores peleadores de peso completo en este UFC 235, que tendrá como batalla coestelar la pelea entre el campeón del peso wélter, Tyron Woodley, ante el retador africano Kamaru Usman, además, el condecorado luchador de MMA, Ben Askren, hace su debut en UFC, enfrentando al excampeón de los 77 kilos, Robbie Lawler. Esta prometedora velada de combates se llevará a cabo en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, este sábado desde las 10 de la noche y será transmitida por Fox Action.

El UFC marcará el regreso de Jon Jones a LasVegas, Nevada, luego que no se le permitió competir en el estado debido a un problema relacionado a su suspensión por dopaje. Esta vez todo quedó claro y Jon Jones podrá enfrentar a Anthony Smith.



Jon Jones llega a este combate del UFC con una impresionante racha de catorce victorias, sin incluir la ocasión que aplastó a Daniel Cormier, mientras que Anthony Smith no ha sido derrotado desde febrero del 2018, cuando Thiago Marreta lo noqueó.

Esta gran colisión entre Jon Jones y Anthony Smith tendrá como plato coestelar el enfrentamiento entre el campeón de peso wélter Tyron Woodley y el duro retador Kamaru Usman, quien llega a esta lucha con una racha de trece triunfos consecutivos.



Como nos referimos lineas arribas el UFC Jon Jones vs Anthony Smith también nos traerá el debut de Ben Askren en UFC, ante Robbie Lawler, además, tendremos en acción a otras grandes figuras del UFC como Diego Sánchez, Johnny Walker, Cody Garbrandt, Jeremy Stephen y el ruso Zabit Magomedsharipov.



UFC JON JONES VS ANTHONY SMITH HORA Y CANAL



UFC JON JONES VS ANTHONY SMITH PRELIMINARES HORA Y CANAL



El UFC 235 Jon Jones vs Anthony Smith se llevará a cabo este sábado desde las 6:30 de la tarde en la Arena T-Mobile de Las Vegas. La cartelera preliminar comenzará a las 8 de la noche y las peleas principales comenzarán a las 10 de la noche.



Ahora que ya sabes como ver el U FC 235 Jon Jones vs Anthony Smith no te puedes perder esta gran velada. Recuerda que en Trome.pe te vamos a llevar la mejor información, videos y todos los detalles importantes de esta nueva cita del UFC.