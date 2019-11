UFC: ¿Por qué estará en disputa el título BMF entre Jorge Masvidal y Nate Díaz? | VIDEOS | FOTOS

El combate Jorge Masvidal ante Nate Díaz sin duda alguna es uno de los más esperados en la historia del UFC. La compañía sabe la gran expectativa que ha generado este combate, por eso ha decidido poner en juego un título especial denominado 'BMF', que será entregando al ganador, nada menos que por la superestrella de Hollywood, Dwayne Johnson, 'La Roca'.



En esta ocasión el UFC pondrá un título que no es divisional en juego. Una situación así, no sucedía desde la época en que no había divisiones de peso, en la organización, pero la gran expectativa que ha generado la pelea Jorge Masvidal vs. Nate Díaz, ha motivado esta decisión.



¿Pero que quiere decir BMF, el nombre que lleva esta cinturón? Pues es un cinturón para calificar al más malo de (improperios) los peleadores del UFC.

El título BMF estará en juego entre Masvidal y Nate Díaz. (UFC)

En una entrevista días antes del UFC 244, el presidente del UFC Dana White reveló que este nuevo cinturón se encuentra valorizado en unos 50 mil dólares.



Pero eso no es todo, para tal ocasión la superestrella de Hollywood, Dwayne Johnson, será el encargado de entregar este cinturón al ganador del combate entre Jorge Masvidal y Nate Díaz.

Díaz vs. Masvidal, la pelea que paraliza a los fanáticos del MMA. (Video: UFC)

Jorge Masvidal y Nate Díaz disputarán este título de BMF del UFC, este sábado en la pelea principal del evento UFC 244, que traerá otros grandes combates como Kelvin Gastelum vs. el inglés Darren Till.



UFC 244 Jorge Masvidal vs. Nate Díaz se enfrentarán este sábado desde las 9 de la noche en el Madison Square Garden de Nueva York. En Latinoamérica la transmisión estará a cargo de FOX Action.