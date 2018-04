Khabib Nurmagomedov vs. Al Iaquinta en el UFC 223 EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Así es, después de una semana accidentada, la pelea estelar del UFC 223 en Brooklyn será protagonizada por el ruso Nurmagomedov y el norteamericano Al Iaquinta. Tú tendrás todos los resultados de esta velada EN VIVO por Trome.pe.



Finalmente Al Iaquinta fue el elegido para reemplazar a Tony Ferguson en este combate ante Khabib Nurmagomedov. La sorpresiva lesión del 'Cucuy' obligó a pensar hasta en tres reemplazantes, pero al final Iaquinta fue el elegido.



El primer reemplazo de Ferguson fue el campeón del peso pluma Max Holloway, pero no pudo dar el peso y quedó prohibido en combatir. Luego se pensó en el antiguo campeón Anthony Pettis, pero por un tema económico, el combate no se cerró.



'El dragón' Paul Felder también sonó como uno de los reemplazantes, pero al final Al Iaquinta fue escogido para enfrentar al 'águila'.





Recordemos que la velada del UFC 223 sufrió una serie de modificaciones a raíz de los violentos hechos provocados por Conor McGregor, en la víspera.



La pelea coestelar será la esperada revancha por el título de peso paja entre Rose Namajunas y Joanna Joanna Jedrzejczyk, mientras que otro enfrentamietno interesante que quedó del card original fue el combate entre Joe Lauzon y Chris Gruetzemacher.



UFC 223 Khabib Nurmagomedov vs. Al Iaquinta se llevará a cabo esta noche en el Barclay Center de Nueva York. Los encuentros serán trasmitidos desde las 9 de la noche por Fox Action.